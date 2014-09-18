16.02.2017 08:46



16 лютого у столиці відбудеться церемонія відкриття Центру ювенальної пробації — місця, призначеного для надання комплексної допомоги дітям Києва, які в силу різних обставин перебувають у конфлікті з законом.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Мін'юсті, початок офіційної церемонії відкриття о 10:00 за адресою: вул. Віктора Забіли, 3.

Під час відкриття відвідувачі матимуть змогу оглянути заклад, дізнатися про результати роботи ювенальної пробації в Україні та поспілкуватися з дітьми-відвідувачами центру пробації і їхніми батьками.

Також програмою передбачені презентації: заступника Міністра юстиції України Дениса Чернишова, директора департаменту пробації Міністерства юстиції України Олега Янчука, директорки Агрітім Канада в Україні Танії Сенфорд Амар, радника з питань пробації Проектного офісу Міністерства юстиції України Катерини Новохатньої, які містять дані про різні аспекти реінтеграції дітей у конфлікті з законом.

Відкриття відвідають також представники міністерств, установ та відомств, міжнародних та громадських організацій, що займаються захистом прав дітей, які перебувають у конфлікті з законом.

Центр ювенальної пробації міста Києва відкривається за підтримки проекту технічної допомоги «Реформування системи кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні», що виконується Агрітім Канада Консалтинг Лтд. за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

Закон і Бізнес