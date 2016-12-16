15.02.2017 15:46



У двох залах судових засідань Апеляційного суду Чернігівської області демонтували заґратовані металеві огородження, які відокремлюють підсудних від складу суду, та встановили сучасні кабіни із захисного скла. Така заміна проведена на виконання вимог Кримінального процесуального кодексу.

За даними Державної судової адміністрації, під час проектування та виготовлення скляних кабін враховано ряд рекомендацій Європейської комісії з прав людини щодо їх проектування, виготовлення та експлуатації. Кабіни забезпечують надійну ізоляцію підсудних, гарантований захист учасників засідання від протиправних дій як з боку підсудних так і по відношенню до них. Всі огородження пройшли комісійні обстеження та визнані такими, що відповідають вимогам технічного укріплення.

Однак, як зауважили в апеляційному суді, в процесі експлуатації виявлено і низку недоліків. Серед них – відсутність певного місця, де можна розкласти документи, зробити записи (наразі підсудні роблять це на колінах). Потребує покращення і якість акустики. У спекотну пору року наявна вентиляція погано забезпечує повітрообмін.

І все ж даний крок – це крок до вдосконалення. Таким чином, на теперішній час два зали засідань повністю укомплектовані сучасним оснащенням та відповідають європейським та законодавчим нормам: працює технічна фіксація процесу, система відеоконференцзв’язку, система таємного допиту потерпілих і свідків, кондиціонування, відеоспостереження, а тепер – сучасні скляні кабіни для підсудних.

У поточному році заплановано заміну металевих загороджень і в інших залах судових засідань апеляційного суду області.

До речі, практика Європейського суду з прав людини рухається у тому напрямі, що й скляна огорожа для підсудних може визнаватися такою, що порушує право на захист.