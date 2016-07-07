17 лютого у столиці відбудеться офіційне відкриття програми «Адвокат майбутнього», під час якого буде презентовано підхід до реалізації навчальної програми та її основні складові. Крім того, учасники матимуть можливість познайомитися з її розробниками.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», урочисте відкриття відбудеться о 14:30 за адресою: вул. Грушевського 22, Будинок прийомів.
«Адвокат майбутнього» — перша всеукраїнська програма професійного розвитку для адвокатів, покликана підтримати спільноту однодумців-професіоналів, які прагнуть до підвищення якості юридичних послуг, ефективного впровадженню реформ у сфері правосуддя, розвитку професійного співтовариства.
В основу дизайну програми «Адвокат майбутнього» покладені результати місії Канадської асоціації юристів, яка проходила у Києві, Львові та Одесі. Ця місія відбулася в рамках проекту «Доступна і якісна правова допомога в Україні», яка реалізується Канадським бюро міжнародної освіти за підтримки уряду Канади та в партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги.
Серед ключових тем програми «Адвокат майбутнього» — розвиток лідерства, професійна етика, робота з клієнтом, взаємодія з колегами процесуальними опонентами в суді, а також зв'язки з громадськістю та медіа.
Нагадаємо, 12 січня експертна комісія програми професійного розвитку «Адвокат майбутнього» сформувала та оприлюднила список першої сотні учасників.
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