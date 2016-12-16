15.02.2017 17:17



За минулий рік суддівський корпус Апеляційного суду Житомирської області скоротився на чверть. Тож збільшення вакантних посад спричинило зростання фактичного навантаження на кожного суддю, що стало загальною тенденцією в усіх судах України.

Як повідомили «ЗіБ» у прес-службі установи, на цій обставині акцентував увагу голова суду Віталій Котік. Звітуючи перед зборами суддів, він проаналізував динаміку надходження справ, середньомісячне навантаження на суддів, якісні показники роботи.

Так, у 2016 році в провадженні суду перебувало 7920 справ, з них – 5101 на розгляді в судовій палаті з розгляду кримінальних і 2819 – цивільних справ. На початок 2017 року суддівський корпус складав 29 осіб, оскільки торік 9 суддів вийшли у відставку.

Своєю чергою, заступники голови суду Ірина Гансецька та Юрій Жизнєвський зосередили увагу на організаційних питаннях діяльності судових палат з розгляду цивільних і кримінальних справ відповідно.

На зборах також заслухали звіт керівника апарату суду Наталії Івченко, яка розповіла про загальні заходи, передбачені планами на конкретні періоди; ведення обліково-статистичної роботи; кадрове забезпечення та підвищення кваліфікації працівників апарату; організаційне, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності суду.

Визначилися збори і з делегатом на позачерговий ХІV з’їзд суддів. Ним стала представник судової палати з розгляду цивільних справ Лариса Косигіна. До речі, того ж дня своїх 7 делегатів обрали й на спільних зборах суддів місцевих загальних судів області.