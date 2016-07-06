15.02.2017 14:12



Генеральний прокурор Юрій Луценко анонсував перевірку старих справ щодо працівників прокуратур, які раніше підозрювались у корупційних злочинах та пообіцяв звільняти тих, хто має проблеми з декларуванням.

Як повідомляє УНН, про це він сьогодні заявив на брифінгу, передає «Закон і Бізнес».

«Керівнику генінспекції (ГПУ- ред.) доручено проаналізувати всі старі справи подібного характеру і прийняти принципове рішення – ті хто приховував декларації, майно своє і своїх близьких, ті хто невідповідне вказував, ті хто взагалі не заповнив декларацію… всі мають бути звільнені з органів прокуратури», - заявив Ю.Луценко та зазначив, що декілька десятків працівників органів прокуратури не заповнили декларації.

Також Генпрокурор розповів, що минулого року на посади прокурорів у місцеві прокуратури було призначено 450 нових осіб.

«Минулого року відбулися чергові конкурси на заміщення вакантних посад у місцевих прокуратурах… На сьогодні призначено нових 450 прокурорів, з яких 93% — це кандидати, які не мали стажу роботи в прокуратурі. Вони пройшли два тести, співбесіди із комісією, яка комплектувалась з участю громадськості сьогодні замістили вакансії у базовій ланці прокуратури», — розповів він.

Ю. Луценко також додав, що надалі робота продовжуватися саме за таким вектором на залучення до місцевих прокуратур нових правників.

«Крім того на цих конкурсах був обраний кожен третій керівник місцевої прокуратури. Це також два тести і співбесіди. Люди, які були рекомендовані комісією, всі до одного були призначені моїм наказом», — додав Ю.Луценко.

Закон і Бізнес