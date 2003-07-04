Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Журналісти розкопали «будівельний талант» кандидата до ВС

Якщо вірити оголошенням, то в 2015 році адміністративну будівлю по вул. Кудряшова, 9 родина Ємців продавала за $4,5 млн.

Якщо вірити оголошенням, то в 2015 році адміністративну будівлю по вул. Кудряшова, 9 родина Ємців продавала за $4,5 млн.

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