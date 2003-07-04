15.02.2017 11:43



Виявилося, що кандидат на посаду судді Верховного Суду, народний депутат Леонід Ємець, який успішно пройшов спецперевірку і був допущений до кваліфікаційного оцінювання, має неабиякі будівельні таланти. Судячи з документів, за три місяці він узимку побудував на щойно придбаній земельній ділянці будинок площею 171,2 кв. м. та отримав на нього право власності.

Які сучасні технології застосовував народний обранець, а також де заховані його бізнес-інтереси з’ясовував для видання «Резонанс» Всеволод Розумовський:

Самовільне будівництво Ємця

За словами Леоніда Ємця – він особисто будував будинок площею 171,20 кв. м. на вулиці Старокиївська в с. Козин Обухівського району (так звана Дамба). Але тут є деякі нюанси. По-перше, в декларації за 2015 р. зазначається, що земельна ділянка придбана дружиною 29.12.2014 р., а вже 31.03.2015 р. отримали у власність будинок. Тобто, Ємець Леонід побудував цілий будинок площею 171,2 кв. м. лише за три зимових місяці! Майстерно, але сумнівно, а тому нереально. Дуже цікаво дізнатись у народний обранця, які саме технології він застосував під час по будівництва будинку за три місяці? Сумніваємось, що будинок у народного бранця із бюджетних СІП-панелей.

По-друге, відповідно до чинного законодавства – про початок будь-якого будівництва має бути повідомлено Державну архітектурно-будівельну комісію України (в різний спосіб, в залежності від класу будівництва). Аналогічно, про завершення будівництва також має бути повідомлено ту ж таки комісію (в різний спосіб, в залежності від класу будівництва).

Дякуючи реформам, ми маємо доступи до відкритих реєстрів, і одним із них є реєстр дозвільних документів на сайті Державної архітектурно-будівельної комісії України розміщений реєстр, де, серед іншого, містяться як повідомлення про початок будівельних робіт так і декларації про готовність об’єкта.

Так ось, жодної інформації про початок будівельних робіт родиною Ємців на земельній ділянці по вулиці Старокиївська в с. Козин Обухівського району, в період грудень 2014 р. – березень 2015 р., немає! Аналогічно, як і немає жодної інформації про завершення об’єкту будівництва (в березні 2015 р.)! Виходить, що Ємець порушив чинне законодавство і побудувався із грубим порушенням містобудівного законодавства, а на сьогодні використовує будинок без введення в експлуатацію.

Варто нагадати, що Законом України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» передбачена відповідальність за виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також наведення недостовірних даних у зазначеному повідомленні (у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб).

До того ж, відповідно до ст.376 Цивільного кодексу України житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно вважаються самочинним будівництвом, якщо вони збудовані або будуються, втому числі і без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проекту.

Виходить, що у Леоніда житловий будинок площею 171,2 кв. м. є самочинним будівництвом, за що передбачено відповідальність та подання позову про знесення самочинної будівлі. Гадаємо цим питанням мають зайнятись і органи місцевого самоврядування та Державна архітектурно-будівельна комісія України, а ми рухаємось далі.

Крім того, Ємцем було порушено і Закон України «Про запобігання корупції» та Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», затвердженого рішенням НАЗК №2 від 11.08.2016 він зобов’язаний був про це зазначити в розділі «Об’єкти незавершеного будівництва».

Так, ми розуміємо, оскільки земля була придбана дружиною Ємця в передостанній день грудня 2014 року, а вже в березні 2015 року право власності на будинок було зареєстровано, то цілком логічно, що будівництво велось січень-березень 2015 року. Тож, цілком очевидно, що у народного обранця в 2015 році був об’єкт незавершеного будівництва. Проте, таку інформацію не було вказано в декларації . Чому Леонід приховав таку інформацію, можемо лише здогадуватись.

Окрім того, в п.10 ч.1 ст.46 Закону України «Про запобігання корупції» передбачається фіксування у декларації видатки і правочини, що перевищують 50 мінімальних заробітних плат (станом на дату подачі звітності – близько 68 тис. грн.). Але, Леонід Ємець не зазначає жодної інформації про витрати понад 68 тис. грн. в 2015 році. Невже будинок було побудовано (придбання будівельних матеріалів, обладнання, комунікацій, теплові котли, меблі, стропила та багато чого іншого), ціною менше 68 тис. грн.?

До речі, ми пам’ятаємо, що в період з 2011 року по 2015 рік офіційно задекларовані витрати Ємця значно вище аніж його доходи (на суму понад 50 тис. доларів). Тож, чи міг Ємець взагалі собі дозволити нове будівництво будинку площею 171,2 кв. м. при отриманих доходах?

Варто нагадати, що в 2015 році Ємець, який має 2 будинки в с. Козин та елітний-автомобіль отримав від держави додаткові кошти в розмірі 80 559,00 грн. (або понад 3,2 тис. доларів) як компенсацію за проїзд, оренду житла або винайм готельного номера!

Усім цим, на наше переконання, мали б ним зацікавитись так звані «журналісти-викривачі» (Денис Бігус, Дмитро Гнап, Сергій Андрушко), проте, цілком очевидно, що «своїх» вони не зачіпають. Жодної реакції так званих «журналістів-викривачів» або публікації по народному обранцю не буде. Корпоративізм в середовищі грантоотримувачів набагато більший, аніж в будь-якій державній структурі.

Що не так із позикою наданою Ємцем?

У соціальні мережі Faсebook, а потім і в пресі розгорівся скандал із цивільною справою 756/6577/15-ц в якій Ємець Леонід через суд стягнув із боржника (Грязнова Сергія Борисовича) суму боргу 50 тисяч доларів та відсотки в розмірі….540 тис. доларів!!!

Скажіть, а чи кожна людина може надати в борг під 520 % річних? Чи кожна пересічна людина може отримати прибуток 540 тис. доларів із 50 тис. доларів за два роки? Відповідь для нас всіх очевидна – не може. А чи це очевидно для Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, НАЗК та ГРД?

Варто відзначити, що згідно змісту положень ст.52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб'єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це НАЗК.

Натомість, в Єдиному реєстрі жодної інформації від народного депутата про отримання доходу в розмірі 540 тис. доларів в Повідомленні про зміну майнового стану не має.

Сам же Леонід на запитання журналістів відповідає, що жодного відсотка не отримував.

До речі, роз’яснимо народному обранцю, що відповідно до положень ст.164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема, суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.

Тобто, народний обранець, якому щомісячно нараховувалась сума приблизно 20 тис. доларів, зобов’язаний був не просто звітувати про такий факт до податкової, але й оплачувати податок з прибутку доходів фізичних осіб!

За нашою інформацією – жодних податкових звітностей народний депутат не подавав, податок з доходів фізичних осіб, за нараховані відсотки, не оплачував. А це вже ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що є кримінальним злочином!

Чи зацікавиться цим фактом Державна фіскальна служба України та Генеральна прокуратура України? Адже фактично народний депутат приховав від державного бюджету суму більше аніж 2 млн. грн.

Щоб відчути весь зміст суми, лише замисліться, що цього було б достатньо, щоб придбати понад 450 бронежилетів 5 класу, або понад 1 000 найкращого тактичного зимового взуття, або понад 20 найкращих приладів нічного бачення або багато чого іншого для потреб військовослужбовців. Якби не переховування статків такими як Ємець можливо і багато із військовослужбовців повернулись би додому ціла та неушкоджені!

Переконані, що як кандидат на посаду судді ВС він подавав і Декларацію доброчесності судді за 2015 рік, де мав відмітити, що його майно набуто на законних підставах. Але, чи відповідає даному критерію отримана сума відсотків за рішенням суду? Чи не є дана сума прихованим хабаром народному депутату або механізмом легалізації отриманих раніше хабарів?

А як гадаєте, що пов’язує в цій оборудці Ємця Леоніда і Адміністрацію Президента? Щоб з’ясувати відповідь, давайте проаналізуємо, а хто ж такий Грязнов Сергій Борисович, який може собі дозволити брати кредити не в банках під 20-25% річних (для долара), а під 520 % річних (у народного депутата)? Можливо він має високорентабельний бізнес, що дає йому понад 520 % річних?

Грязнов Сергій Борисович – особа із аналогічним прізвищем колись була заступником начальника Керченської митниці, була довіреною особою кандидата у народні депутати України Назарової Рени Рафіковни, зареєстрованої в одномандатному виборчому округу №222 (утвореного у межах міста Києва) (члена політичної партії «Удар-Віталія Кличко», депутат Київської міської ради, ведуча телеканалу – ZIK, дружина політика Юрія Збитнева).

Крім того, Грязнов Сергій Борисович володіє незначною часткою в ТОВ «Сенсор-Україна», є засновником Фермерського господарства «Бджолине», ТОВ «Туристична компанія «4 сторони» та ТОВ «ТЕХНОКОН Е.І.». Нічого особливого, і обороти компаній невеликі.

На сайті «Посіпаки», Грязнов Сергій Борисович зазначається помічником у Ковальчука Віталія Анатолійовича, політичної партії «Удар-Віталія Кличко».

Так-так, того самого Ковальчука Віталія, який на сьогодні працює Першим заступником Голови Адміністрації Президента України. Того самого Ковальчука Віталія, який в 1999-2001 роках був віце-президентом Всеукраїнської громадської організації «Фонд підтримки муніципальних ініціатив», де в той же період працював і Ємець Леонід на посаді заступника голови!

Тож, можливо це такий собі «подарунок» 540 тис. доларів колишньому соратнику по Всеукраїнській громадській організації «Фонд підтримки муніципальних ініціатив» від Ковальчука Віталія Анатолійовича? Мабуть що це питання має надати відповідь Ємець, Грязнов і Ковальчук.

Хоча, навряд що Леонід добре охарактеризує екс-депутата від Політичної партії «Удар-Володимира Кличко», адже в 2013 році він вже давав їм характеристику, і в виданні «Главком» зазначив, що «партія «Удар» - це партія шахраїв, яку цікавлять лише власні інтереси».

Що не так із компаньйонами Ємця по бізнесу?

В Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру нашого поважного народного обранця за 2015 рік з’являється інформація про частки в двох компаніях:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Магістраль медіа сервіс» (код ЄДРПОУ 33549623, дата заснування 25.05.2006 р.), частка власності у Ємця Леоніда 25 %. Серед засновників: Меньшикова Світлана Олександрівна, ТОВ «ПРІМЕКС-Україна» (код ЄДРПОУ 32915229). Види діяльності: грошове та фінансове посередництво; оптова торгівля будівельними матеріалами; рекламна діяльність; діяльність у сфері юстиції та правосуддя;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний медично-оздоровчий альянс» (код ЄДРПОУ 32524042, дата заснування 04.07.2003 р., адреса реєстрації: м. Київ, вул. Кудряшова, 9), частка власності у Ємця Леоніда 16,67 %. Серед засновників – Висоцька Ольга Іванівна, Дячок Анатолій Іванович, Ємець Леонід, Якоб Ямпель, Товариство з обмеженою відповідальністю «Салюс» (код ЄДРПОУ 31029538), Корпорація «DYNAMIC DEVELOPMENT CORPORATION» (Вашингтон, округ Нью кастл, вул. Центрвіл Роуд, буд.2711, кв.400, бенефіціар – Керол Родрік). При цьому, в даних ЄДРПОУ зазначається, що бенефіціаром засновника ТОВ «Солюс» є Піліпас Сергій Володимирович.

В першу чергу, варто звернути увагу, що в жодній декларацій нашого поважного народного обранця за 2011-2014 роки інформації про володіння вказаними частками не значиться. Натомість, відповідно до даних ЄДР – Ємець був засновником з дати створення вказаних компаній.

Тож, вже цілком очевидно, що Ємець Леонід, як і з нерухомістю, що перебувала в його користуванні, декларував недостовірні дані в Деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру народного обранця за 2011-2014 роки, що є саме по собі підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.

Але, хто ж загадкові компаньйони успішного бізнесмена і народного депутата?

Зупинимось на першому компаньйоні Ємця Леоніда – Якобі Ямпелі. Цей вже півзабутий для широкого українського населення персонаж, дуже добре пам’ятають на одному із найпотужніших підприємств української фармакології. Саме він намагався шахрайським методом в 90-і роки забрати цілий Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод, по факту чого навіть створювалась тимчасова слідка комісія Верховної Ради України. За час спільної діяльності із Ямпеля на Борщагівському хіміко-фармацевтичному заводі, із підприємства було викачано понад 1 млн. доларів. Аналогічні махінації були вчинені із АО «Лубнифарм».

Ще один компаньйон Ємця Леоніда - Товариство з обмеженою відповідальністю «Салюс» (код ЄДРПОУ 31029538), де засновниками, серед інших, є брат народного депутата Ємець Роман Олександрович та мама народного депутата Ємець Тетяна Михайлівна. Статутний фонд товариства 30 000 000 грн.!!!

Види діяльності ТОВ «Салюс»: виробництво алкогольних напоїв; виробництво пива; здавання в оренду власного нерухомого майна. Підприємства ТОВ «Салюс» значаться в реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності, що отримали ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва, передачі та постачання енергії.

ТОВ «Салюс» було засновником ряду дочірніх підприємств (ДП «Пивзавод «Салюс» ТОВ «Салюс» ; ДП «Торгова компанія «Салюс»; ДП «Цукровий комбінат «Салюс» ТОВ «Салюс»; ДП «Агропромислова фірма «Салюс» ТОВ «Салюс»), які в червні 2016 році були припинені.

І залишається відкритим запитання, чи заплатило ТОВ «Салюс» борги ліквідованих дочірніх підприємств:

податковий борг в розмірі 321 532,58 грн., через що, податківці змушені стягувати заборгованість через суд

податкову заборгованість в розмірі 75 948 грн.

кредиторами боржника (ДП «Пивзавод» «Салюс» ТОВ «Салюс») є: управління Пенсійного фонду України в Смілянському районі на суму 24 040,72 грн.; управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Черкаській області на суму 1 537,70 грн.

До речі, цікава деталь – Ємець будучи народним обранцем з 2012-2014 роках, був ініціатором двох законопроектів, які були спрямовані на підвищення акцизу на алкогольні вироби (в тому числі, і пиво), але, в одному випадку – законопроект відкликали розробники, в іншому – співавтор, близькі родичі якого володіли пивним заводом, навіть не голосував за включення його до порядку денного.

Ось така послідовність дій щодо захисту пивного виробництва від збільшення акцизів.

Але, що ще більше цікаве, у ТОВ «Салюс»:

було у власності адміністративна будівля по вул. Кудряшова 9 (в самому центрі м. Києва) - у власності;

перебувало в користуванні земельна ділянка в м. Києві, саме по вул. Кудряшова, 9 у Солом'янському районі м. Києва, площею 0,28 га.

Якщо вірити оголошенням, то в 2015 році адміністративну будівлю по вул. Кудряшова, 9 родина Ємців продавала за 4 500 000 доларів (або 128 990 000 грн.)!

Продали її Товариству з обмеженою відповідальністю «Ай Сі Ті», яке було створено за 10 днів до купівлі-продажу даного приміщення абсолютно номінальною особою Старовойтом Олександром Івановичем. Адреса створення ТОВ «Ай Сі Ті»…м. Київ, вул. Кудряшова, 9!

Як нам вдалось неофіційно з’ясувати, ТОВ «Ай Сі Ті» придбало будівлю у ТОВ «Салюс» за набагато нижчою ціною, аніж та, що фігурувала в оголошенні. Чому? Можливо для того, що б уникнути оподаткування, та не сплачувати податки із реальної вартості будівлі? І взагалі, залишилось відкритим питання чи проводились кошти через банк, як того вимагала інструкція Національного банку України?

Переконані, що ця оборудка зацікавить податківців, і їм вдасться з’ясування питання реальності вартості об’єкту.

Окрім того, ТОВ «Салюс», в період перебування Леоніда Ємця в депутатах, мала в оренді і площі в лікувально-профілактичних закладах комунальної власності міста Києва:

Шкірно-венерологічний диспансер №3 Святошинського району;

Київська міська онкологічна лікарня.

От і правда, як так виходить, що у політиків такі успішні в бізнесі родини? Невже в політику родина відправляє сімейних невдах, щоб ті були подалі від успішного заробляння коштів?

Чи такі нам потрібні родини Ємців, які абсолютно зневажають український народ? Які отримуючи мільйони забувають про необхідність сплати боргів перед державою? Які забувають про недопустимість ухилення від сплати податків, зокрема і шляхом зменшення реальної вартості об’єкту під час його продажу?

Як вказав один із членів ГРД Шепель Тарас в своєму блозі: «Якщо й надалі призначати суддів за старими правилами, існує реальна загроза, що суддями Верховного Суду можуть стати ті, хто заробив статки на хабарях, налагоджував та вдосконалював неформальні практики керування суддями, ходив «на поклін» до кожного нового президента і з завзяттям виконував його вказівки.» Сподіваємось, що принаймні у одного із членів ГРД є бажання боротись за власну слова!

Резонанс