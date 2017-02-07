15.02.2017 12:44



У конкурсі до Верховного Суду потрібно обрати не тисячі, а лише 200 чоловік. Тому, на переконання членів ГРД, суспільство може знайти таку кількість суддів, які матимуть високу «репутаційну планку».

Про це виданню «Закон і Бізнес» розповів член Громадської ради доброчесності Петро Варишко.

«Перш за все до Верховного Суду не повинні проходити корупціонери. Також до нього не мають потрапляти пристосуванці під будь-яку владу, будь-які закони й будь-які прапори. Крім цього, до ВС не може проходити людина, щодо якої є сумніви стосовно її доброчесності. Якщо такий сумнів виникає — все! Адже потрібно обрати не тисячі, а лише 200 чоловік. Тому, на моє переконання, суспільство може знайти таку кількість суддів, які матимуть високу «репутаційну планку», — заявив він.

Через недопрацювання законодавця Громадській раді доброчесності складно розпочати повноцінну роботу, а члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів не можуть до кінця зрозуміти, якою буде роль цієї структури. Про те, як члени ВККС і ГРД намагаються налагодити співпрацю читайте у статті «Подвійний фільтр доброчесності».

Закон і Бізнес