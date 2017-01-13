15.02.2017 12:08



Міністр юстиції Павло Петренко назвав Національне агентство з питань запобігання корупції «органом колективної безвідповідальності» через те, що за 8 місяців НАЗК жодного разу не скористалося реєстрами Мін'юсту.

Про це повідомляє «РБК-Україна», передає «Закон і Бізнес».

«8 місяців тому я підписав з НАЗК меморандум про доступ до всіх реєстрів Міністерства юстиції... за 8 місяців вони не зробили нічого, щоб цей меморандум реалізувався з їхнього боку. Для цього потрібно, щоб прийшли, вибачте, ніжками їхні IT-шники, взяли ключі доступу, зробили відповідні робочі місця у себе і почали працювати», — заявив Петренко і назвав НАЗК «органом колективної безвідповідальності».

Нагадаємо, крім реєстрів Мін'юсту, НАЗК має доступ до баз даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Закон і Бізнес