Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Петренко назвав НАЗК «органом колективної безвідповідальності»

Міністр юстиції Павло Петренко та голова НАЗК Наталія Корчак під час підписання Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією.

Міністр юстиції Павло Петренко та голова НАЗК Наталія Корчак під час підписання Меморандуму про співпрацю та обмін інформацією.

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