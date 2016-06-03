15.02.2017 10:52



Головам місцевих та апеляційних господарських судів доручено не рідше одного разу на три місяці проводити збори суддів та працівників апарату з обговорення стану здійснення правосуддя. За їх результатами суди мають розробляти та надавати пропозиції ВГСУ.

Про це ідеться у постанові пленуму Вищого господарського суду України від 3 лютого 2017 року №1, передає «Закон і Бізнес».

У постанові зазначено, що на розгляд місцевих господарських судів у 2016 році надійшло 195,5 тисяч звернень суб’єктів господарювання для вирішення господарських спорів.

Також у 2016 році на 7% зменшилась спискова чисельність суддів місцевих господарських судів до 591 одиниці. Як наслідок, збільшилося навантаження фактично працюючих суддів до 403 заяв (справ), що знаходились на розгляді, за списковою чисельністю.

Протягом 2016 року на розгляд до апеляційних господарських судів надійшли 31,2 тис. звернень з апеляційними скаргами та заявами. Кількість розглянутих по суті в апеляційному порядку скарг складає 22,2 тисячі.

За минулий рік також на 15,2% зменшилась спискова чисельність суддів апеляційних господарських судів і становить 195 одиниць. Середній рівень навантаження судді апеляційного господарського суду у 2016 році збільшився та склав 307 заяв (справ), що знаходились на розгляді, за списковою чисельністю.

У зв'язку з цим головам місцевих та апеляційних господарських судів доручено не рідше одного разу на три місяці проводити збори суддів та працівників апарату судів з обговорення стану здійснення правосуддя, питань щодо внутрішньої діяльності суду чи роботи конкретних суддів або працівників апарату суду, питань щодо практики застосування законодавства. Розробляти пропозиції щодо вдосконалення такої практики і законодавства та подавати їх до Вищого господарського суду України.

З повним текстом постанови пленуму ВГСУ від 3 лютого №1 можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес