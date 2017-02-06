15.02.2017 09:49



Вища рада правосуддя оприлюднила результати засідання від 14 лютого 2017 року, на якому звільнила 6 та вирішила внести подання на призначення 21 судді.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, результати розгляду питань порядку денного засідання 14 лютого 2017 року наступні:

За результатами розгляду Вища рада правосуддя ухвалила внести подання Президентові України про призначення:

Гнатюка Олександра Миколайовича – на посаду судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя;

Дєєва Миколи Владиславовича – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Ількова Василя Васильовича – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Яніва Назара Мирославовича – на посаду судді Стрийського міськрайонного суду Львівської області;

Конєвої Світлани Олександрівни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Сліпець Надії Євгенівни – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Махаринця Дмитра Євгенійовича – на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду;

Швидкого Олександра Володимировича – на посаду судді Гайсинського районного суду Вінницької області;

Вєкуа Нани Гуриєлівни – на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

Смолія Ігоря Володимировича – на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

Шляхової Олени Миколаївни – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Шрамко Юлії Теодорівни – на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

Баруліної Тамари Євгенівни – на посаду судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя;

Клименчук Наталії Миколаївни – на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

Костенка Дмитра Анатолійовича – на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

Мороко Анастасії Сергіївни – на посаду судді Харківського окружного адміністративного суду;

Довгопол Марії Володимирівни – на посаду судді Полтавського окружного адміністративного суду;

Прудника Сергія Володимировича – на посаду судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

Калинич Ярослави Михайлівни – на посаду судді Закарпатського окружного адміністративного суду;

Собка Василя Мар’яновича – на посаду судді Снятинського районного суду Івано-Франківської області;

Комшелюк Тамари Оруджалієвни – на посаду судді Рівненського окружного адміністративного суду.

Водночас ВРП відклала розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів до місцевих судів:

Кузьменко Анни Ігорівни – на посаду судді Окружного адміністративного суду міста Києва;

Маштака Кирила Сергійовича – на посаду судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська;

Козлової Наталії Юріївни – на посаду судді Ленінського районного суду міста Запоріжжя.

Вища рада правосуддя ухвалила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Вереса Миколу Федоровича – з посади судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області;

Желєзнова Валентина Миколайовича – з посади судді апеляційного суду Одеської області;

Савранського Олега Анатолійовича – з посади судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області;

Шумейка Миколу Трохимовича – з посади судді Теплодарського міського суду Одеської області;

Чезганову Аллу Михайлівну – з посади судді Вінницького міського суду Вінницької області.

Водночас Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд матеріалів щодо звільнення у відставку:

Сінгур Валентини Олександрівни – з посади судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області;

Полив’яного Володимира Миколайовича – з посади судді Херсонського міського суду Херсонської області.

Також Вища рада правосуддя ухвалила визнати порушення суддею Печерського районного суду міста Києва Отрош Інною Олексіївною вимог щодо несумісності та звільнити її з посади судді Печерського районного суду міста Києва.

Вища рада правосуддя ухвалила відкласти розгляд звернення заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. щодо зупинення на чотири місяці повноважень члена Вищої ради правосуддя Павла Гречківського на 22 лютого 2017 року на 15:00.

Закон і Бізнес