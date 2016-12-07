Сьогодні, 15 лютого, відбудеться засідання комітету Асоціації правників України з трудового права та комплаєнс клубу АПУ, під час якого учасники проведуть дискусію на тему «Антикорупційний комплаєнс та трудові відносини».
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в АПУ, дискусія почнеться о 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, БЦ 101 Tower.
Під час дискусії учасники матимуть можливість поспілкуватись на тему боротьби з корупцією та впливу такої боротьби на трудові відносини.
Серед питань до обговорення:
- Відповідальність співробітників за корупційні правопорушення.
- Відповідальність працівників та компаній за корупційні правопорушення: міжнародні аспекти.
- Роль трудового права в імплементації антикорупційних комплаєнс-програм.
- Практичні приклади та висновки з них.
- Перевірка кандидатів на посади.
Детальніше читайте за посиланням.
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