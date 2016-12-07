15.02.2017 09:00



Сьогодні, 15 лютого, відбудеться засідання комітету Асоціації правників України з трудового права та комплаєнс клубу АПУ, під час якого учасники проведуть дискусію на тему «Антикорупційний комплаєнс та трудові відносини».

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в АПУ, дискусія почнеться о 18:00 за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого, 57, БЦ 101 Tower.

Під час дискусії учасники матимуть можливість поспілкуватись на тему боротьби з корупцією та впливу такої боротьби на трудові відносини.

Серед питань до обговорення:

- Відповідальність співробітників за корупційні правопорушення.

- Відповідальність працівників та компаній за корупційні правопорушення: міжнародні аспекти.

- Роль трудового права в імплементації антикорупційних комплаєнс-програм.

- Практичні приклади та висновки з них.

- Перевірка кандидатів на посади.

Детальніше читайте за посиланням.

Закон і Бізнес