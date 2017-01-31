Під час іспиту у конкурсі на посади суддів у Верховному Суді можна користуватися текстами нормативно-правових актів, постановами пленумів та інформаційними листами судів виключно у паперовому вигляді.
Про це повідомляє прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів, передає «Закон і Бізнес».
Як зазначили у ВККС, під час складення анонімного письмового тестування, що проходитиме 16 лютого 2017 року учаснику іспиту дозволяється користуватися виключно виданими Комісією:
- тестовим зошитом;
- бланком відповідей;
- чистими аркушами паперу для власних записів;
- ручкою.
Під час виконання практичного завдання 21 лютого 2017 року учаснику іспиту дозволяється користуватися виключно:
1) виданими Комісією:
- зошитом із практичним завданням;
- зошитом для виконання практичного завдання;
- чистими аркушами паперу для власних записів;
- ручкою;
2) текстами нормативно-правових актів на друкованих паперових носіях;
3) постановами пленумів судів щодо забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ на друкованих паперових носіях;
4) інформаційними листами судів на друкованих паперових носіях.
Комісія додатково наголошує, що не забезпечує учасників іспиту текстами нормативно-правових актів, постановами пленумів судів щодо забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ та інформаційними листами судів.
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!