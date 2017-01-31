14.02.2017 17:12



Під час іспиту у конкурсі на посади суддів у Верховному Суді можна користуватися текстами нормативно-правових актів, постановами пленумів та інформаційними листами судів виключно у паперовому вигляді.

Про це повідомляє прес-служба Вищої кваліфікаційної комісії суддів, передає «Закон і Бізнес».

Як зазначили у ВККС, під час складення анонімного письмового тестування, що проходитиме 16 лютого 2017 року учаснику іспиту дозволяється користуватися виключно виданими Комісією:

- тестовим зошитом;

- бланком відповідей;

- чистими аркушами паперу для власних записів;

- ручкою.

Під час виконання практичного завдання 21 лютого 2017 року учаснику іспиту дозволяється користуватися виключно:

1) виданими Комісією:

- зошитом із практичним завданням;

- зошитом для виконання практичного завдання;

- чистими аркушами паперу для власних записів;

- ручкою;

2) текстами нормативно-правових актів на друкованих паперових носіях;

3) постановами пленумів судів щодо забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ на друкованих паперових носіях;

4) інформаційними листами судів на друкованих паперових носіях.

Комісія додатково наголошує, що не забезпечує учасників іспиту текстами нормативно-правових актів, постановами пленумів судів щодо забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ та інформаційними листами судів.

Закон і Бізнес