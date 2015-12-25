14.02.2017 16:28



У 2017 році собівартість проїзду у столичному метрополітені становить 6,18 грн для одного пасажира. Незважаючи на те що вона вища за тариф на 35%, підвищувати вартість проїзду київська влада поки що не збирається.

Про це йдеться у відповіді департаменту транспортної інфраструктури КМДА на запит УНН, передає «Закон і Бізнес».

«Планова собівартість перевезення одного пасажира в метрополітені на 2017 рік складає 6,18 грн», — йдеться у відповіді на запит.

При цьому вказано, що тарифи на перевезення пасажирів у комунальному транспорті «залишаються незмінними». Тобто від 3,5 до 4 грн у метрополітені та 3 грн у тролейбусі або трамваї.

Закон і Бізнес