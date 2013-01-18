14.02.2017 14:22



Зобов’язати народних депутатів виступати з парламентської трибуни виключно українською мовою вирішив спікер. Щоправда для встановлення цих правил необхідно, щоб підтримали їх самі ж народні обранці.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій подав законопроект «Про внесення зміни до статті 2 Регламенту Верховної Ради України» (№6059). Ініціативою передбачено, що засідання парламенту, комітетів ВР, тимчасових спеціальних слідчих комісій Ради мають вестись державною мовою. А виступи офіційних осіб іноземних держав та міжнародних організацій перекладатимуться.

«Відтак, зважаючи на триваюче конституційне провадження у справі встановлення конституційності Закону України «Про засади державної мовної політики», цей законопроект розроблений і подається з метою забезпечення дотримання при здійсненні Верховною Радою України, її органами своїх функцій тих конституційних положень прямої дії, що безпосередньо стосуються діяльності законодавчого органу державної влади», — зазначено у пояснювальній записці до законопроекту №6059.

У свою чергу народні депутати підготували альтернативний проект «Про внесення зміни до Регламенту Верховної Ради України щодо недопущення обмеження права народних депутатів України та інших осіб на виступ рідною мовою мовних меншин України під час засідань Верховної Ради України та її органів» (№6059-1). Ця ініціатива, як зрозуміло вже з її назви ставить перед ставить перед собою протилежні цілі. Крім цього народні обранці вирішили звернутися до Генпрокуратури щодо обмеження спікером прав парламентарів.