14.02.2017 12:13



Складається враження, що Вища кваліфікаційна комісія суддів намагається зменшити кількість кандидатів на посади суддів Верховного Суду, оскільки відмовляє у прийомі документів із формальних причин та не пояснює причини недопуску до конкурсу.

Таку думку висловив член правління Асоціації адвокатів України Олександр Поліводський, коментуючи виданню «Закон і Бізнес» відмови адвокатам у конкурсі до ВС.

«Кожен, хто подав документи, але його не допустили до участі в конкурсі до ВС, повинен мати право отримати відповідь, в якій буде написана причина, чому йому відмовили. Зараз такої практики, на жаль, чомусь немає. Для чого це робиться? Щоб не можна було оскаржити рішення? Думаю, що це ознака неповаги до кандидатів. Їм не сприяли, навпаки, коли претендент на наступний день після подачі документів доносив документ, якого не вистачало, йому відправляли цей документ назад. Тобто хто не встиг, той запізнився. Фактично йде мова не про те, щоб дібрати найкращих кандидатів, а знайти привід, аби зменшити їх кількість із суто формальних підстав. Хіба це ознака поваги до кандидатів, які хочуть працювати на благо суспільства?», — розповів він.

Детальніше про те, що завадило адвокатам пройти перший етап добору у конкурсі до Верховного Суду читайте у статті «Слідство» ведуть адвокати, або Чи винні тещі в тому, що правників не допустили до участі в конкурсі на заміщення посад у ВС».

Закон і Бізнес