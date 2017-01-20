14.02.2017 10:21



Кандидати до складу Вищої ради правосуддя з числа суддів та суддів у відставці матимуть змогу публічно представити свою позицію щодо мотивів самовисунення та відповісти на запитання. Такий інформаційний марафон заплановано на 22 лютого.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у прес-центрі судової влади, інформаційний марафон відбудеться 22 лютого 2017 року о 15.00 в Українському кризовому медіа-центрі (Український дім, вул. Хрещатик, 2).

Черговість виступів кандидатів відбуватиметься відповідно до переліку кандидатів, оприлюдненого на сайті ВРП. Регламент: 5 хвилин – виступ кандидата, 10 хвилин – відповіді на запитання.

Інформаційний марафон транслюватиметься онлайн на сайті УКМЦ.

Організатори заходу: Вища рада правосуддя та Рада суддів України за сприяння канадського Проекту підтримки судової реформи в Україні. До участі запрошуються: особи, які подали документи як кандидати до складу ВРП, представники медіа-спільноти та громадські активісти.

Раніше Вища рада правосуддя оприлюднила список із 44 кандидатів на обрання до складу ВРП з’їздом суддів України. Також для вільного доступу оприлюднені їх автобіографії, мотиваційні листи, декларації та трудові книжки.

Закон і Бізнес