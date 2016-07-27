14.02.2017 08:35



Сьогодні, 14 лютого, відбудеться публічне громадське обговорення на тему «Проблеми із неплатоспроможністю підприємств та шляхи їх вирішення», організоване Міністерством юстиції разом з Центром комерційного права.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», захід почнеться о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, другий поверх.

До обговорення запрошуються фізичні та юридичні особи, їх об'єднання, діяльність яких передбачає використання процедур банкрутства.

Закон і Бізнес