14.02.2017 08:35
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Сьогодні, 14 лютого, відбудеться публічне громадське обговорення на тему «Проблеми із неплатоспроможністю підприємств та шляхи їх вирішення», організоване Міністерством юстиції разом з Центром комерційного права.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», захід почнеться о 14:00 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, другий поверх.
До обговорення запрошуються фізичні та юридичні особи, їх об'єднання, діяльність яких передбачає використання процедур банкрутства.
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