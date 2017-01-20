14.02.2017 08:44



Сьогодні, 14 лютого, Вища рада правосуддя має розглянути матеріали про внесення подання Президентові щодо призначення 24 суддів на посади до місцевих судів. Крім того, ВРП може звільнити 11 суддів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, до порядку денного засідання 14 лютого 2017 року, яке почнеться о 10:00, включено 12 питань.

1. Розгляд матеріалів щодо внесення подання Президентові України про призначення суддів на посади до місцевих судів:

1. Гнатюка Олександра Миколайовича - Ленінського районного суду міста Запоріжжя;

2. Дєєва Миколи Владиславовича - Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

3. Ількова Василя Васильовича - Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

4. Яніва Назара Мирославовича - Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

5. Конєвої Світлани Олександрівни - Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

6. Сліпець Надії Євгенівни - Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

7. Махаринця Дмитра Євгенійовича - Рівненського окружного адміністративного суду;

8. Швидкого Олександра Володимировича - Гайсинського районного суду Вінницької області;

9. Вєкуа Нани Гуриєлівни - Окружного адміністративного суду міста Києва;

10. Смолія Ігоря Володимировича - Окружного адміністративного суду міста Києва;

11. Кузьменко Анни Ігорівни - Окружного адміністративного суду міста Києва;

12. Шляхової Олени Миколаївни - Харківського окружного адміністративного суду;

13. Маштака Кирила Сергійовича - Самарського районного суду міста Дніпропетровська;

14. Шрамко Юлії Теодорівни - Окружного адміністративного суду міста Києва;

15. Баруліної Тамари Євгенівни - Ленінського районного суду міста Запоріжжя;

16. Козлової Наталії Юріївни - Ленінського районного суду міста Запоріжжя;

17. Клименчук Наталії Миколаївни - Окружного адміністративного суду міста Києва;

18. Костенка Дмитра Анатолійовича - Окружного адміністративного суду міста Києва;

19. Мороко Анастасії Сергіївни - Харківського окружного адміністративного суду;

20. Довгопол Марії Володимирівни - Полтавського окружного адміністративного суду;

21. Прудника Сергія Володимировича - Дніпропетровського окружного адміністративного суду;

22. Калинич Ярослави Михайлівни - Закарпатського окружного адміністративного суду.

23. Собко Василя Мар’яновича - Снятинського районного суду Івано-Франківської області;

24. Комшелюк Тамари Оруджалієвни - Рівненського окружного адміністративного суду.

2. Розгляд звернення заступника Генерального прокурора України Столярчука Ю.В. від 7 лютого 2017 року щодо зупинення на чотири місяці повноважень члена Вищої ради правосуддя ГРЕЧКІВСЬКОГО Павла Миколайовича до закінчення проведення стосовно нього досудового розслідування та/або судового розгляду кримінального провадження.

3. Розгляд матеріалів щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами:

- у зв’язку з поданням заяви про відставку:

1. Вереса Миколи Федоровича - судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області;

2. Желєзнова Валентина Миколайовича - судді апеляційного суду Одеської області;

3. Савранського Олега Анатолійовича - судді Корсунь-Шевченківського районного суду Черкаської області;

4. Сінгур Валентини Олександрівни - судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області;

5. Полив’яного Володимира Миколайовича - судді Херсонського міського суду Херсонської області;

6. Шумейка Миколи Трохимовича - судді Теплодарського міського суду Одеської області.

- у зв’язку з поданням заяви про відставку:

7. Чезганової Алли Михайлівни - судді Вінницького міського суду Вінницької області.

4. Розгляд питання про звільнення з посади судді окружного адміністративного суду Автономної республіки Крим МАРГАРІТОВА Михайла Вікторовича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 26 грудня 2016 року № 1928/дп-16.

5. Розгляд питання про звільнення з посади судді окружного адміністративного суду Автономної республіки Крим КАЩЕЄВОЇ Галини Юріївни на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 грудня 2016 року № 1921/дп-16.

6. Розгляд питання про звільнення з посади судді апеляційного суду міста Севастополя МОЦНОГО Миколи Володимировича на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 листопада 2016 року № 1894/дп-16.

7. Розгляд питання про звільнення з посади судді Калінінського районного суду міста Горлівки Донецької області ЄГОРОВОЇ Ольги Василівни на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 листопада 2016 року № 1893/дп-16.

8. Розгляд провадження щодо вимог законодавства про несумісність за зверненням Міністерства юстиції України про порушення вимог щодо несумісності, визначених Законом України «Про очищення влади», суддею Печерського районного суду міста Києва ОТРОШ Інною Олексіївною.

9. Розгляд скарги суддів Київського окружного адміністративного суду ЛАПІЯ Сергія Миколайовича та БАЛАКЛИЦЬКОГО Андрія Івановича на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 липня 2016 року № 1402/дп-16 про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

10. Розгляд скарги судді Київського окружного адміністративного суду ЩАВІНСЬКОГО Віталія Романовича на рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 7 червня 2016 року № 1236/дп-16 про притягнення до дисциплінарної відповідальності.

11. Про розгляд направлених Верховною Радою України матеріалів про надання згоди на затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно судді господарського суду міста Києва ПРИГУНОВОЇ Алли Борисівни та судді Солом’янського районного суду міста Києва КУШНІР Світлани Іванівни.

12. Різне.

Закон і Бізнес