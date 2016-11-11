13.02.2017 17:08



Рада суддів України оприлюднила рішення від 23 січня 2017 року №4, яким затверджено розрахунок кількості делегатів на XIV позачерговий з’їзд суддів та склад його організаційних комітетів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в РСУ, на черговому засіданні було затверджено План організаційних заходів з підготовки та проведення XIV позачергового з’їзду суддів України, який відбудеться 14-15 березня 2017 року.

Текст рішення РСУ від 23 січня 2017 року №4 доступний за посиланням.

Своїм рішенням члени РСУ, координацію роботи та контроль за своєчасним виконанням Плану організаційних заходів щодо підготовки та проведення ХІV позачергового з’їзду суддів України, поклали на голову Ради суддів України Валентину Сімоненко та Голову Державної судової адміністрації України Зеновія Холоднюка.

Також члени Ради суддів внесли зміни до розрахунку кількості делегатів на XIV позачерговий з’їзд суддів України від місцевих судів (додаток 2 до рішення РСУ від 23 січня 2017 року №4), яка стосується апеляційного суду Луганської області.

Відповідно до норм Закону України «Про судоустрій і статус суддів», судді апеляційного суду Луганської області можуть делегувати на з'їзд тільки одного делегата, а не два, як було зазначено у попередньому розрахунку. За уточненою інформацією, у судді працює 26 суддів, які мають право обрати лише одного делегата.

Відтак, загальна чисельність делегатів, які братимуть участь у роботі XIV позачергового з’їзду суддів України, становитиме 312 делегатів, а не 313, як повідомлялося раніше.

Закон і Бізнес