13.02.2017 15:54



Станом на 1 лютого 2017 року кількість справ і матеріалів, не розглянутих суддями Вищого адміністративного суду України, становила 23 479 справ і матеріалів. З них 12% — 2794 надійшло тільки за останній місяць.

Про це повідомляє прес-служба ВАСУ, передає «Закон і Бізнес».

Відповідно до оприлюдненої статистики здійснення судочинства окружними, апеляційними адміністративними судами та Вищим адміністративним судом України за січень 2017 року, до окружних адміністративних судів надійшло 11 111 справ і матеріалів.

З урахуванням справ і матеріалів, не розглянутих на початок 2017 року, на розгляді окружних адміністративних судів перебували 43 931 справа та матеріали.

За цей період судді окружних адміністративних судів розглянули 9104 справи та матеріали. Кількість справ, розглянутих окружними адміністративними судами, становить 5840 одиниць. Із задоволенням позовних та інших вимог розглянуто 4152 справи.

Станом на 1 лютого 2017 року не розглянуто 33 763 справи та матеріали.

Крім того упродовж січня 2017 року до апеляційних адміністративних судів надійшло 9714 справ і матеріалів.

З урахуванням справ і матеріалів, не розглянутих на початок цього року, на розгляді апеляційних адміністративних судів перебувало 22 036 справ і матеріалів. У січні 2017 року судді апеляційних адміністративних судів розглянули 6152 справи та матеріали.

Станом на 1 лютого 2017 року кількість справ і матеріалів, не розглянутих апеляційними адміністративними судами, становила 15 834 справи та матеріали.

Також зазначається, що упродовж січня 2017 року до суддів Вищого адміністративного суду України надійшло 2794 справи та матеріали.

З урахуванням справ і матеріалів, не розглянутих на початок 2017 року, на розгляді Вищого адміністративного суду України перебувало 25 573 справи та матеріали. Загальна кількість судових рішень, якими закінчено розгляд справ і матеріалів, становила 1964 судових рішення.

Станом на 1 лютого 2017 року кількість справ і матеріалів, не розглянутих суддями Вищого адміністративного суду України, становила 23 479 справ і матеріалів.

Як раніше повідомлялося, на розгляді Окружного адміністративного суду міста Києва вже знаходиться понад 16000 справ, а суддів, що мають повноваження всього 12. Пізніше у ВКСС назвали 12 судів з надмірним навантаженням.

«Тут потрібно звернути увагу на той факт, що нині в усій системі 30% вакантних посад. А якщо враховувати тих суддів, у яких закінчився 5-річний строк повноважень, то «кадровий голод» сягнув майже 40%», — зазначив Голова Верховного Суду України Ярослав Романюк, розповідаючи, як масове звільнення суддів збільшить кількість звернень до ЄСПЛ. Пізніше цю позицію підтвердили під час пленуму ВСС.

Закон і Бізнес