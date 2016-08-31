13.02.2017 14:47



Фахівцями регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги було виявлено 3 805 випадків порушень працівниками правоохоронних органів вимог кримінального процесуального законодавства.

Про це ідеться в узагальненому аналізі Координаційного центру з надання правової допомоги за 2016 рік, передає «Закон і Бізнес».

Як зазначається в аналізі, більшість порушень – 3 683 – стосуються порушення вимог статті 213 Кримінального процесуального кодексу України (повідомлення інших осіб про затримання) та пункту 2 Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (порушення строків інформування регіональних центрів про випадки затримання осіб).

Як реагування на ці факти регіональні центри підготували та направили до Головних управлінь Національної поліції в областях та м. Києві або прокуратури відповідної області (міста) 401 звернення, із зазначенням конкретних фактів виявлених порушень та висловленням прохання про проведення службової перевірки та вжиття належних заходів реагування по кожному з них.

Переважну більшість таких звернень у зв'язку з фактами виявлених порушень було підготовлено та направлено до відповідних Головних управлінь Національної поліції в регіоні та/або до обласних (міських) прокуратур регіональними центрами у Полтавській (78), Київській (43), Сумській (41), Івано-Франківській та Донецькій (по 23), Дніпропетровській (20) областях.

Загалом, за результатами виявлених регіональними центрами випадків, що свідчать про порушення працівниками правоохоронних органів вимог кримінального процесуального законодавства та Порядку інформування, за звітній період часу до 144 співробітників поліції було застосовано дисциплінарні стягнення та/або інші заходи дисциплінарного впливу.

В аналізі також зазначено, що у деяких випадках взагалі було відсутнє реагування зі сторони поліції на виявлені центрами факти порушень.

Так, відповідей на 95 звернень із зазначенням конкретних фактів порушення співробітниками поліції вимог КПК та Порядку інформування взагалі отримано не було, не зважаючи на повторно направлені листи окремих регіональних центрів.

Закон і Бізнес