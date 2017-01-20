13.02.2017 17:52



Юристи-практики з міжнародної торгівлі АФ «Сергій Козьяков та партнери» Олеся Кривецька та Андрій Пилипенко взяли участь у засіданні членів Київської торгово-промислової палати та міжнародного трейд-клубу.

Основною метою діяльності трейд-клубу є ознайомлення іноземних дипломатів з економічним потенціалом регіонів та промислових підприємств України; сприяння у встановленні ділових контактів між українськими та іноземними компаніями. Отримані матеріали дипломати використовують для підготовки пропозицій представникам бізнесу та урядам своїх держав для налагодження торгово-економічних зв’язків з Україною.

У заході взяли участь представники торгово-економічних відділів іноземних посольств, акредитованих в Україні, а також міжнародних структур.