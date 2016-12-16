13.02.2017 13:31



Верховний Суд України опублікував переклад проекту доповіді Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) «Про незалежність судової системи – Частина 1: незалежність суддів».

Як зазначили у ВСУ, доповідь стосується питань суддівської кар’єри, бюджету судової системи та зовнішнього впливу на діяльність судді, передає «Закон і Бізнес».

З перекладом проекту доповіді Європейської комісії «За демократію через право» «Про незалежність судової системи – Частина 1: незалежність суддів» можна ознайомитися за посиланням.

З оригіналом документу англійською можна ознайомитися тут.

Закон і Бізнес