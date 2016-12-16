13.02.2017 13:31
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Верховний Суд України опублікував переклад проекту доповіді Європейської комісії «За демократію через право» (Венеціанська комісія) «Про незалежність судової системи – Частина 1: незалежність суддів».
Як зазначили у ВСУ, доповідь стосується питань суддівської кар’єри, бюджету судової системи та зовнішнього впливу на діяльність судді, передає «Закон і Бізнес».
З перекладом проекту доповіді Європейської комісії «За демократію через право» «Про незалежність судової системи – Частина 1: незалежність суддів» можна ознайомитися за посиланням.
З оригіналом документу англійською можна ознайомитися тут.
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