13.02.2017 12:08



Київського міського голову Віталія Кличка оштрафували на 640 гривень за неповагу до суду, оскільки він вчетверте не з’явився до Дарницького районного суду, куди його викликали в якості свідка у кримінальній справі щодо забудови на Осокорках.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на активіста Володимира Тищенко, передає «Закон і Бізнес».

«Через очевидну неповагу до суду голови президентської партії, суддя Дарницького районного суду Любов Сизова оштрафувала Кличка на 640 гривень та знову виписала йому повістку», - написав активіст, розмістивши відповідне відео.

Він також додав, що оскільки Кличко є основним свідком по даній справі, то у разі, якщо він вп’яте проігнорує повістку, у судді не залишиться іншого вибору, як задовольнити його клопотання про примусовий привід мера.

Закон і Бізнес