13.02.2017 11:01



16 лютого кандидати, допущені до кваліфікаційного оцінювання, проходитимуть анонімне письмове тестування у рамках конкурсу на посади суддів Верховного Суду. У ВККС розповіли, як проходитиме іспит та чим можна користуватися під час його.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», у Вищий кваліфікаційній комісії суддів, іспит проводитиметься за адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 40 Б.

Реєстрація здійснюватиметься з 07:30 до 09:00 та проводитиметься стосовно кандидатів, допущених до проходження кваліфікаційного оцінювання за результатами спеціальної перевірки та стосовно яких воно не зупинено (список кандидатів за цим посиланням).

Для проходження реєстрації учаснику іспиту необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (повний перелік документів за цим посиланням).

Під час складення іспиту дозволяється користуватися екзаменаційними матеріалами, ручкою із чорнилом синього або чорного кольорів, а також чистими аркушами паперу для власних записів.

При виконанні практичного завдання кандидатам дозволяється користуватися також текстами нормативно-правових актів, постановами пленумів судів щодо забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні окремих категорій справ та інформаційними листами судів на друкованих паперових носіях. Використання будь-яких інших джерел інформації на паперових або електронних носіях, зокрема мобільних телефонів або інших гаджетів — заборонено.

У приміщенні, де складатиметься іспит, можуть бути присутніми виключно працівники Комісії, кандидати на посаду судді, акредитовані представники засобів масової інформації, а також спостерігачі, які повідомили про свої наміри бути присутніми на ньому згідно з Положенням про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення.

Закон і Бізнес