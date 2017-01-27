13.02.2017 09:51



На засіданнях Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за результатами спеціальної перевірки, до кваліфікаційного оцінювання допущено 112 кандидатів, відмовлено – 10.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, за результатами спеціальної перевірки 123 кандидатів Комісія допустила до кваліфікаційного оцінювання 112:

Алєєва Інна Вячеславівна;

Анцупова Тетяна Олександрівна;

Берднік Інна Володимирівна;

Бойко Сергій Сергійович;

Бондар Сергій Володимирович;

Бондаренко Сергій Іванович;

Борков Сергій Прокопович;

Бородійчук Ольга Ігорівна;

Братель Олександр Григорович;

Булейко Ольга Леонідівна;

Гаращенко Дмитро Русланович;

Голяшкін Олег Володимирович;

Гришина Юлія Миколаївна;

Гулейков Ігор Юрійович;

Гурба Михайло Васильович;

Данішевська Валентина Іванівна;

Дзярук Михайло Петрович;

Довжанин Михайло Михайлович;

Дружинін Костянтин Михайлович;

Євстігнєєв Андрій Сергійович;

Ємець Олександр Петрович;

Зайцев Василь Вікторович;

Земляна Галина Володимирівна;

Коліуш Олег Леонідович;

Кострицький Віталій Володимирович;

Крещенко Анатолій Миколайович;

Леванчук Андрій Олексійович;

Левицький Олег Володимирович;

Леонтович Андрій Миколайович;

Лошаков Дмитро Сергійович;

Мазур Микола Вікторович;

Могил Сергій Костянтинович;

Мороз Микола Андрійович;

Мягкоход Юрій Володимирович;

Наріжний Сергій Юрійович;

Незнамова Ірина Миколаївна;

Олійник Олександр Володимирович;

Панова Людмила В'ячеславівна;

Полєно Віктор Степанович;

Пустовіт Олексій Григорович;

Саранюк Василь Іванович;

Семенюк Геннадій Васильович;

Сибіга Олександр Миколайович;

Станік Сергій Романович;

Степанюк Анатолій Германович;

Тополюк Євгенія Володимирівна;

Федоренко Владислав Леонідович;

Фостяк Олег Ярославович;

Фролова Олена Григорівна;

Чагін Сергій Миколайович;

Шевченко Тетяна Валентинівна;

Шофаренко Юрій Федорович;

Юрченко Олександр Анатолійович;

Аліменко Володимир Олександрович;

Березовський Андрій Андрійович;

Берназюк Ян Олександрович;

Биба Юрій Володимирович;

Білоконь Олена Валеріївна;

Бонюк Олексій Петрович;

Бородовський Станіслав Олександрович;

Волошко Сергій Григорович;

Головко Олексій Ігорович;

Гончаров Валентин Вікторович;

Городиський Сергій Степанович;

Гуйван Петро Дмитрович;

Дмитриченко Олена Олександрівна;

Жук Андрій Володимирович;

Затолочний Віталій Семенович;

Ігнатенко Володимир Васильович;

Калужна Оксана Михайлівна;

Кібенко Олена Рувімівна;

Книш Сергій Володимирович;

Кобзій Борис Іванович;

Коваленко Наталія Володимирівна;

Колодійчук Віктор Миколайович;

Колотило Онуфрій Олександрович;

Кононова Ольга Валеріївна;

Корнєєва Інесса Вікторівна;

Корнілова Жанна Олександрівна;

Корнілова Людмила Іванівна;

Кричун Юрій Анатолійович;

Кузнєцов Віктор Олексійович;

Лащук Єфрем Вікторович;

Леон Олександр Іванович;

Лобойко Леонід Миколайович;

Лозовой Сергій Вікторович;

Маринич В'ячеслав Карпович;

Мартєв Сергій Юрійович;

Мартиновський Олександр Валерійович;

Марчук Наталія Олегівна;

Мельник Юрій Віталійович;

Нестеренко Сергій Григорович;

Пацурія Ніно Бондовна;

Поклітар Ганна Олександрівна;

Поповська Тетяна Володимирівна;

Попревич Віктор Михайлович;

Потильчак Олександр Іванович;

Рогач Лариса Іванівна;

Рожнова Вікторія Василівна;

Свіягіна Ірина Миколаївна;

Селіванов Максим Володимирович;

Сінгур Валентина Олександрівна;

Сліпченко Володимир Іванович;

Сотніков Сергій Вікторович;

Суховий Валерій Григорович;

Ткаченко Борис Олександрович;

Усенко Євгенія Андріївна;

Чумак Сергій Юрійович;

Шевченко Володимир Альбертович;

Юрченко Валентина Петрівна;

Яновська Олександра Григорівна;

Яровенко Наталія Олегівна.

Комісія залишила без розгляду питання про допуск до кваліфікаційного оцінювання Панасюка Олександра Сергійовича.

Відмовлено у допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання:

Бабенку Костянтину Анатолійовичу;

Демченку Миколі Олександровичу;

Судакову Валерію Валерійовичу;

Яхно Юлії Леонідівні;

Снегірьову Віталію Андрійовичу;

Дрішлюку Володимиру Ігоровичу;

Бакалінській Ользі Олегівні;

Козловській Людмилі Володимирівні;

Кузюрі Миколі Миколайовичу;

Куценку Олександру Володимировичу.

Закон і Бізнес