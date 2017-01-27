На засіданнях Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за результатами спеціальної перевірки, до кваліфікаційного оцінювання допущено 112 кандидатів, відмовлено – 10.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, за результатами спеціальної перевірки 123 кандидатів Комісія допустила до кваліфікаційного оцінювання 112:
Алєєва Інна Вячеславівна;
Анцупова Тетяна Олександрівна;
Берднік Інна Володимирівна;
Бойко Сергій Сергійович;
Бондар Сергій Володимирович;
Бондаренко Сергій Іванович;
Борков Сергій Прокопович;
Бородійчук Ольга Ігорівна;
Братель Олександр Григорович;
Булейко Ольга Леонідівна;
Гаращенко Дмитро Русланович;
Голяшкін Олег Володимирович;
Гришина Юлія Миколаївна;
Гулейков Ігор Юрійович;
Гурба Михайло Васильович;
Данішевська Валентина Іванівна;
Дзярук Михайло Петрович;
Довжанин Михайло Михайлович;
Дружинін Костянтин Михайлович;
Євстігнєєв Андрій Сергійович;
Ємець Олександр Петрович;
Зайцев Василь Вікторович;
Земляна Галина Володимирівна;
Коліуш Олег Леонідович;
Кострицький Віталій Володимирович;
Крещенко Анатолій Миколайович;
Леванчук Андрій Олексійович;
Левицький Олег Володимирович;
Леонтович Андрій Миколайович;
Лошаков Дмитро Сергійович;
Мазур Микола Вікторович;
Могил Сергій Костянтинович;
Мороз Микола Андрійович;
Мягкоход Юрій Володимирович;
Наріжний Сергій Юрійович;
Незнамова Ірина Миколаївна;
Олійник Олександр Володимирович;
Панова Людмила В'ячеславівна;
Полєно Віктор Степанович;
Пустовіт Олексій Григорович;
Саранюк Василь Іванович;
Семенюк Геннадій Васильович;
Сибіга Олександр Миколайович;
Станік Сергій Романович;
Степанюк Анатолій Германович;
Тополюк Євгенія Володимирівна;
Федоренко Владислав Леонідович;
Фостяк Олег Ярославович;
Фролова Олена Григорівна;
Чагін Сергій Миколайович;
Шевченко Тетяна Валентинівна;
Шофаренко Юрій Федорович;
Юрченко Олександр Анатолійович;
Аліменко Володимир Олександрович;
Березовський Андрій Андрійович;
Берназюк Ян Олександрович;
Биба Юрій Володимирович;
Білоконь Олена Валеріївна;
Бонюк Олексій Петрович;
Бородовський Станіслав Олександрович;
Волошко Сергій Григорович;
Головко Олексій Ігорович;
Гончаров Валентин Вікторович;
Городиський Сергій Степанович;
Гуйван Петро Дмитрович;
Дмитриченко Олена Олександрівна;
Жук Андрій Володимирович;
Затолочний Віталій Семенович;
Ігнатенко Володимир Васильович;
Калужна Оксана Михайлівна;
Кібенко Олена Рувімівна;
Книш Сергій Володимирович;
Кобзій Борис Іванович;
Коваленко Наталія Володимирівна;
Колодійчук Віктор Миколайович;
Колотило Онуфрій Олександрович;
Кононова Ольга Валеріївна;
Корнєєва Інесса Вікторівна;
Корнілова Жанна Олександрівна;
Корнілова Людмила Іванівна;
Кричун Юрій Анатолійович;
Кузнєцов Віктор Олексійович;
Лащук Єфрем Вікторович;
Леон Олександр Іванович;
Лобойко Леонід Миколайович;
Лозовой Сергій Вікторович;
Маринич В'ячеслав Карпович;
Мартєв Сергій Юрійович;
Мартиновський Олександр Валерійович;
Марчук Наталія Олегівна;
Мельник Юрій Віталійович;
Нестеренко Сергій Григорович;
Пацурія Ніно Бондовна;
Поклітар Ганна Олександрівна;
Поповська Тетяна Володимирівна;
Попревич Віктор Михайлович;
Потильчак Олександр Іванович;
Рогач Лариса Іванівна;
Рожнова Вікторія Василівна;
Свіягіна Ірина Миколаївна;
Селіванов Максим Володимирович;
Сінгур Валентина Олександрівна;
Сліпченко Володимир Іванович;
Сотніков Сергій Вікторович;
Суховий Валерій Григорович;
Ткаченко Борис Олександрович;
Усенко Євгенія Андріївна;
Чумак Сергій Юрійович;
Шевченко Володимир Альбертович;
Юрченко Валентина Петрівна;
Яновська Олександра Григорівна;
Яровенко Наталія Олегівна.
Комісія залишила без розгляду питання про допуск до кваліфікаційного оцінювання Панасюка Олександра Сергійовича.
Відмовлено у допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання:
Бабенку Костянтину Анатолійовичу;
Демченку Миколі Олександровичу;
Судакову Валерію Валерійовичу;
Яхно Юлії Леонідівні;
Снегірьову Віталію Андрійовичу;
Дрішлюку Володимиру Ігоровичу;
Бакалінській Ользі Олегівні;
Козловській Людмилі Володимирівні;
Кузюрі Миколі Миколайовичу;
Куценку Олександру Володимировичу.
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