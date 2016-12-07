13 лютого в Києві комітет з податкового та митного права Асоціації правників України проведе засідання, присвячене аналізу змін до Податкового кодексу та досвіду успішної співпраці з офісом ради бізнес-омбудсмена в Україні.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», засідання почнеться о 18:30 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2, БЦ «Senator», 17-ий поверх, офіс KPMG.
Серед питань до обговорення:
- Зміни в частині адміністрування податків та щодо податку на додану вартість, які вступили в дію з 1 січня 2017 року.
- Особливості подання скарг до офісу Ради бізнес-омбудсмена.
- Компетенція та повноваження бізнес-омбудсмена щодо розгляду скарг.
- Практичні поради щодо подання та розгляду скарг на недобросовісну поведінку органів ДФС.
Детальніше про захід читайте за посиланням.
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