13.02.2017 08:52



13 лютого в Києві комітет з податкового та митного права Асоціації правників України проведе засідання, присвячене аналізу змін до Податкового кодексу та досвіду успішної співпраці з офісом ради бізнес-омбудсмена в Україні.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», засідання почнеться о 18:30 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2, БЦ «Senator», 17-ий поверх, офіс KPMG.

Серед питань до обговорення:

- Зміни в частині адміністрування податків та щодо податку на додану вартість, які вступили в дію з 1 січня 2017 року.

- Особливості подання скарг до офісу Ради бізнес-омбудсмена.

- Компетенція та повноваження бізнес-омбудсмена щодо розгляду скарг.

- Практичні поради щодо подання та розгляду скарг на недобросовісну поведінку органів ДФС.

Детальніше про захід читайте за посиланням.

Закон і Бізнес