10.02.2017 17:51



«Вища кваліфікаційна комісія допустила мене до наступного етапу конкурсу до Верховного Суду. Допуск є наслідком успішного проходження спец перевірки».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Леонід Ємець, який бере участь у конкурсі на посаду судді Верховного Суду.

Серед «негативних зауважень», які були висловлені НАЗК, він відзначив: «було вказано що я не вказав що є кінцевим бенефіціаром у Товаристві з обмеженою відповідальністю. В поясненнях я вказав що не є кінцевим бенефіціаром оскільки володію менше ніж 25 відсотками корпоративних прав (така вимога закону для визначення кінцевого бенефіціара). Про свою частку у ТОВ я відповідно вказав в іншому розділі декларації».

Разом із тим, журналістським розслідуванням було виявлено й інші неузгодженості між офіційними витратами та доходами нардепа. Також було поставлено багато запитань щодо майна його другої дружини. Втім, цю інформацію ВККС не було взято до уваги.

Не засмутив перевіряльників і факт надання Л.Ємцем громадянину позики з 520% річних. Громадська рада доброчесності, яка у зв’язку із проведенням конкурсу до ВС раніше закликала усіх повідомляти про недоброчесну поведінку кандидатів, наразі не сприйняла інформацію про Л.Ємця. Щоправда, етап перевірки досьє кандидатів ще попереду.

Закон і Бізнес