10.02.2017 16:23



Працівників апарату Верховного Суду України було відзначено державними нагородами відповідно до Указу Президента «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду».

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВСУ, за значний особистий внесок у розбудову правової держави, розвиток вітчизняної судової системи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджені:

Гаращенко Оксана Михайлівна — завідувач сектору контролю документів управління забезпечення діяльності керівництва Верховного Суду України;

Гунько Оксана Василівна — заступник начальника відділу міжнародного співробітництва – завідувач сектору співробітництва з міжнародними організаціями та протоколу.

Працівників апарату Верховного Суду України було відзначено державними нагородами відповідно до Указу Президента України № 562/2016 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду».

З повним переліком нагороджених Указом Президента можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес