Працівників апарату Верховного Суду України було відзначено державними нагородами відповідно до Указу Президента «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду».
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВСУ, за значний особистий внесок у розбудову правової держави, розвиток вітчизняної судової системи, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм нагороджені:
Гаращенко Оксана Михайлівна — завідувач сектору контролю документів управління забезпечення діяльності керівництва Верховного Суду України;
Гунько Оксана Василівна — заступник начальника відділу міжнародного співробітництва – завідувач сектору співробітництва з міжнародними організаціями та протоколу.
Працівників апарату Верховного Суду України було відзначено державними нагородами відповідно до Указу Президента України № 562/2016 року «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня працівників суду».
З повним переліком нагороджених Указом Президента можна ознайомитися за посиланням.
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