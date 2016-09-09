10.02.2017 15:50



З 10 до 19 травня 2017 року в містах Лейден і Гаага (Королівство Нідерланди), буде проводитись тренінг на тему «Здійснення (адміністрування) правосуддя». Для участі у ньому відберуть чотирьох делегатів з числа суддів, держслужбовців та політиків.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВССУ, до процесу відбору кандидатів з України як національного координатора буде залучено Національне агентство України з питань державної служби.

Кандидати на участь повинні відповідати таким критеріям: займати достатньо високі посади в органах державної влади, вільно володіти англійською мовою, отримати згоду роботодавця або керівника на участь у тренінгу, надати необхідні рекомендації.

Десятиденний тренінг на тему «Здійснення (адміністрування) правосуддя» буде проводитись для 36 державних службовців з таких країн: Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Косово, Македонія, Молдова, Сербія, Туреччина, Україна та Чорногорія, що дозволить суддям і політичним діячам обговорити ці та інші питання з провідними науковцями і практиками, які представляють нідерландську судову систему та правоохоронні органи.

Кандидатам, які відповідатимуть всім вимогам, потрібно буде он-лайн заповнити аплікаційну форму, яка найближчим часом стане доступною за посиланням.

Довідково:

Програма тренінгів МАТРА з питань верховенства права – це дворічна (2017–2018 рр.) програма, розроблена з метою зміцнення інституційної спроможності державних органів у сфері верховенства права у таких країнах як Албанія, Боснія і Герцеговина, Грузія, Косово, Македонія, Молдова, Сербія, Туреччина, Україна та Чорногорія.

Щороку пропонуються сім тренінгових програм, кожна з яких представляє учасникам найкращі практики Нідерландів у сфері верховенства права.

Через інтерактивні сесії, які поєднують теорію, практичні навички і навчальні візити, політичні радники, представники судової влади та інші державні службовці, які працюють у виконавчій гілці влади, секторі правосуддя, отримують знання і навички, необхідні для проведення реформ у своїх країнах. До того ж, завдяки участі в тренінговій програмі, учасники стають частиною міжнародної мережі випускників, лекторів і відповідних урядових підрозділів у Нідерландах і країнах-учасницях. Ця мережа пропонує платформу для навчання, обміну досвідом та співпраці.

Зазначена програма розроблена і реалізується Нідерландським Гельсінським комітетом, Лейденським університетом права і Гаазькою академією місцевого врядування та фінансується Міністерством закордонних справ Королівства Нідерланди.

На 2017 і 2018 роки пропонуються такі тренінгові програми:

1. Здійснення (адміністрування) правосуддя;

2. Доброчесність державних службовців;

3. Державні закупівлі;

4. Права людини і меншини;

5. Децентралізація та участь громадян;

6. Свобода ЗМІ;

7. Управління державними фінансами;

8. Тримання під вартою та альтернативні види покарання.

Програми «Свобода ЗМІ» і «Тримання під вартою та альтернативні види покарання» щороку чергуються.

Більше інформації про навчальну програму МАТРА з питань верховенства права ви можете знайти за посиланням.

Закон і Бізнес