10.02.2017 17:06
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16 лютого 2017 року в Києві відбудеться майстер-клас «Помилки під час обшуку», на якому партнери АО «Юскутум» розповідатимуть про нововведення в процесі обшуків і допитів, що вступили в силу з 1 січня.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», майстер-клас відбудеться у столичному готелі «Алфавіто».
Під час майстер-класу «Помилки під час обшуку» юристи-практики відповідатимуть на питання:
- Як підготуватися до обшуку?
- Як вести себе під час обшуку?
- Як вести себе під час допиту?
Спікерами майстер-класу є партнери юридичної фірми України АО «Юскутум» Ксенія Проконова і Денис Овчаров, що мають більше десяти років досвіду в практиці безпеки бізнесу.
Для учасників з інших міст і країн передбачена якісна пряма онлайн-трансляція.
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