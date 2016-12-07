10.02.2017 17:06



16 лютого 2017 року в Києві відбудеться майстер-клас «Помилки під час обшуку», на якому партнери АО «Юскутум» розповідатимуть про нововведення в процесі обшуків і допитів, що вступили в силу з 1 січня.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», майстер-клас відбудеться у столичному готелі «Алфавіто».

Під час майстер-класу «Помилки під час обшуку» юристи-практики відповідатимуть на питання:

- Як підготуватися до обшуку?

- Як вести себе під час обшуку?

- Як вести себе під час допиту?

Спікерами майстер-класу є партнери юридичної фірми України АО «Юскутум» Ксенія Проконова і Денис Овчаров, що мають більше десяти років досвіду в практиці безпеки бізнесу.

Для учасників з інших міст і країн передбачена якісна пряма онлайн-трансляція.

Закон і Бізнес