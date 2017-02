10.02.2017 18:01



Eterna Law була визнана Client Choice Tax Planning Law Firm of the Year — Ukraine за версією The Lawyer International Global Awards-2017.

Під час оцінки компаній-номінантів враховуються багато факторів, таких як довіра клієнта, швидкість реагування на запит про допомогу, вміння орієнтуватися в непростих ситуаціях так, аби клієнт був спокійний щодо кінцевого результату незалежно від складності справи, що розглядається.

Закон і Бізнес