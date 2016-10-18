10.02.2017 14:22



В Національній школі суддів України може з'явитися спеціальний курс щодо розгляду кримінальних справ за фактом злочинів проти журналістів. З такою пропозицією до НШС звернулася Рада суддів України.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у Київському апеляційному адміністративному суді, відповідне рішення було прийнято сьогодні РСУ.

Така пропозиція з'явилася тиждень тому під час міжнародної конференції «Безпека журналістів як обовязкова умова для вільних ЗМІ: свобода слова та громадський порядок».

Як повідомив тоді суддя КААС Євген Мєзєнцев, за усіма статтями, що стосуються захисту журналістів, впродовж 2016 року зареєстровано 222 кримінальних правопорушення. З них до суду направлено тільки 12 проваджень, що становить близько 5 відсотків.

Приводимо повний текст рішення РСУ:

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року м. Київ

РІШЕННЯ

03.02.2017 року в місті Києві відбулася міжнародна конференція «Безпека журналістів як обов’язкова умова для вільних ЗМІ: свобода слова і громадський порядок».

Конференція переслідувала мету напрацювання механізмів гарантування в Україні ефективного захисту журналістики та безпеки журналістів в складних умовах політичної нестабільності та ведення бойових дій.

Враховуючи позитивний ефект від внесення змін до Кримінального кодексу України (далі – КК України), які посилили відповідальність за посягання на свободу слова та за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, учасники конференції зауважили на наявності численних практичних ускладнень з належної правовою кваліфікацією злочинів проти журналістів саме як таких, що посягають на свободу слова та перешкоджають законній журналістиці.

За статистичними даними Генеральної прокуратури України, протягом 2015 року в Україні судами розглянуто та вирішено усього 4 кримінальних справи за статтями 171, 3451 КК України, наразі протягом 12 місяців 2016 року кількість справ цієї категорії, провадження за якими направлено органами досудового слідства до суду – становило усього 12 справ зі 141-ї кримінальної справи за ознак злочинів, передбачених статтями 171, 3451, 3471, 3481, 3491 КК України, що перебували на обліку.

Згідно пунктів 12, 17-23, 27 Рекомендації CM/Rec(2016) 4 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам «Щодо захисту журналістики й безпеки журналістів та інших працівників ЗМІ» (далі – Рекомендації), державам-членам Ради Європи рекомендується розробити навчальні програми для всіх органів державної влади, які є відповідальними за захист журналістів та ЗМІ, а також забезпечити невідворотність судової відповідальності будь-кого, хто причетний до вбивств, нападів та жорстокого поводження із журналістами та іншими працівниками ЗМІ. В судовому розгляді таких справ необхідно встановити всі можливі – дійсно потенційні – ролі у цих злочинах, зокрема, замовників, організаторів, виконавців та співучасників, чітко визначивши кримінальну відповідальність за ці діяння. При цьому слід усунути будь-які випадки безкарності за посягання на свободу слова та перешкоджання законній діяльності журналістів.

Одним з ефективніших шляхів виконання зазначених Рекомендацій є впровадження навчальних курсів для суддів щодо специфіки розгляду кримінальних справ за статтями 171, 3451, 3471, 3481, 3491 КК України.

Відповідно до частини третьої статті 89 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» саме на Національну школу суддів України покладено обовʼязок проведення підготовки суддів для підтримання кваліфікації відповідно до необхідності вдосконалення їхніх знань, вмінь і навичок залежно від досвіду роботи суддів, рівня і спеціалізації суду, де вони працюють, а також з урахуванням їхніх індивідуальних потреб.

Заслухавши та обговоривши інформацію члена Ради суддів України Є.Мєзєнцева щодо необхідності підвищення ефективності судового розгляду посягань на свободу слова та професійну діяльність журналістів, відповідно до частини третьої статті 89, пунктів 1-2 частини першої статті 105 та пункту 4 частини 8 статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а також Положення про Раду суддів України, затвердженого рішенням Х позачергового зʼїзду суддів України 16 вересня 2010 року (зі змінами), Рада суддів України, -

ВИРІШИЛА:

Звернутися до Національної школи суддів України з пропозицією щодо створення у навчальному курсі підготовки суддів та періодичного навчання суддів з метою підвищення рівня їхньої кваліфікації – спеціального курсу (факультативу) щодо розгляду кримінальних справ в сфері захисту свободи засобів масової інформації та щодо перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (статті 171, 3451, 3471, 3481, 3491 Кримінального кодексу України).

Голова

Ради суддів України

В.М.Сімоненко

Закон і Бізнес