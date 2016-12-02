10.02.2017 12:49



Представляємо огляд найважливіших правових тем тижня, про які можна прочитати в новому випуску газети «Закон і Бізнес» N 6 (1304). 11-17 лютого 2017 року.

Судова влада та реформа

Через непризначення законників навантаження на суди загальної юрисдикції продовжує зростати. Однак це не впливає на якість судочинства, запевняють у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ. Не впливає на якість і судова реформа: в установі готуються до конкурсу розглядаючи справи. Подробиці читайте у статті «Кадрів катма, але тримаються».

Протистояння Вищої ради правосуддя і громадських організацій щодо правил застосування запобіжних заходів стосовно суддів, яких затримали на місці злочину, схоже, добігло кінця. Колегіальний орган уніс зміни до регламенту й пообіцяв за потреби працювати швидше. Про це читайте у статті «За ґрати без вихідних».

Суддівська спільнота з нетерпінням чекала затвердження правил відрядження володарів мантій до установ, у яких немає кому здійснювати правосуддя або ж навантаження зашкалює. Однак поява такого документа не стільки допомогла знайти відповіді на запитання щодо процедури відкомандирування судді, скільки породила нові, як-от: в яких умовах доведеться працювати в нових інституціях? Про це читайте у матеріалі «Відрядження без зручностей».

Складна економічна ситуація в країні та високі ставки судового збору призводять до зменшення кількості звернень підприємців до судів господарської юрисдикції. Разом з тим саме від навантаження залежатимуть як фінансування установ, так і їх майбутня штатна чисельність. За таких умов судді вже почали хвилюватись, чи не планується скорочення. Однак у Державній судовій адміністрації їх намагаються заспокоїти. Детальніше — «Робота не для всіх».

Хоча формування нового Верховного Суду дедалі ближче, залишається низка питань щодо організації добору. Зокрема, Громадській раді доброчесності складно розпочати повноцінну роботу, а члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів не можуть до кінця зрозуміти, якою буде роль цієї структури. Така ситуація виникла в тому числі й через недопрацювання законодавця. Зараз же члени ВККС і ГРД намагаються домовитися про спільну зустріч, аби налагодити співпрацю. Подробиці у статті «Подвійний фільтр доброчесності».

Попри динамічне надходження справ та велике навантаження, стан та рівень організації роботи Апеляційного суду м.Києва залишаються незмінно високими за своїми кількісними та якісними показниками. Це твердження стало лейтмотивом доповідей під час зборів суддів АСК. Про це читайте у статті «Якість столичного ґатунку».

Через низку причин виник дефіцит кадрів для зайняття посад суддів. Лише протягом останнього часу згідно з даними Вищої кваліфікаційної комісії суддів у місцевих судах утворилося більше ніж тисяча вакансій. Як їх заповнити, якщо в кадровому резерві немає людей? Виправити ситуацію може повернення до нього представників третього добору кандидатів у судді. Та спочатку потрібно врятувати їх самих, як у драмі Стівена Спілберга визволяли рядового Раяна. Подробиці читайте у статті «Врятувати «бійців» третього загону».

Судова практика

Інститут призначення покарання в правовій державі є одним із найважливіших правових інститутів, оскільки безпосередньо стосується основних прав і свобод людини, які згідно зі ст.55 Конституції захищаються судом. При цьому необхідно враховувати, що в деяких випадках суд може суттєво пом’якшити відповідальність особи. В яких саме? З’ясуємо це. Подробиці у статті «На терезах обставин».

Якщо арсенал методів зловживання сторонами своїми процесуальними правами поповнюється майже щороку, то для самих судів такі методи залишаються майже незмінними з моменту прийняття Господарського процесуального кодексу. Йдеться насамперед про застосування ст.63 ГПК, яка встановлює вичерпний перелік підстав для повернення позовної заяви та доданих до неї документів без розгляду. Детальніше — «Позовний пінг-понг».

Держава

На цьому тижні в законодавця нарешті дійшли руки до нової редакції закону «Про Конституційний Суд України». Адже без цього не запрацює інститут конституційної скарги, який торік презентували як одне з досягнень судової реформи. Втім, в діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції є більш гостра та застаріла проблема: зростання кількості рішень, які банально ігнорують вищі органи законодавчої та виконавчої влади. Чи може цей проект переломити цю тенденцію? Подробиці у статті «Вердикт до запитання».

Бізнес

Останні зміни до Податкового кодексу, які, за «доброю» традицією, Верховна Рада внесла під Новий рік, вочевидь додали клопоту бізнесу. Читаючи пояснення авторів законодавчої ініціативи про цілі й очікувані наслідки, хочеться вірити, що клопіт цей стане приємним. Утім, не всі з новел запрацюють на практиці, а частина з них напевно буде використана проти платника податків. Подробиці у статті «Що нового в ПК?».

Автори закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» (проект №4733-1) переконані, що після набуття цим актом чинності процес зведення та купівлі житла в новобудовах стане простішим. Та чи відповідає це дійсності? У цьому питанні розбирались експерти на зустрічі комітету з питань права URE Club. Про це читайте у статті «Гра в рулетку».

Адвокатура

Багатьох адвокатів, які виявили бажання працювати у Верховному Суді, Вища кваліфікаційна комісія суддів залишила за бортом. Що завадило їм пройти перший етап добору: відсутність архіву, адвокатська таємниця чи власні родичі, які відмовилися надавати інформацію про себе, та служителі Феміди, котрі не згадали в рішеннях прізвищ представників сторін? Вели розслідування та шукали відповіді на ці запитання учасники круглого столу «З адвокатів у судді: місія нездійсненна?», організованого Асоціацією адвокатів України. Про це читайте у матеріалі «Слідство» ведуть адвокати, або Чи винні тещі в тому, що правників не допустили до участі в конкурсі на заміщення посад у ВС?».

Закон і Бізнес