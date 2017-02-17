Які правові норми необхідно вивчити власникам інтернет-магазинів

ІВАН ГРИГОР’ЄВ

Електронна комерція набирає обертів як у світі, так і в Україні. При цьому в нашій країні законодавче регулювання діяльності інтернет-магазинів поки що залишає бажати кращого. Однак онлайн-продавцям слід його знати, аби мінімізувати ризики.

Обов’язкова реєстрація

Профільним у цій сфері можна вважати закон «Про електронну комерцію» від 3.09.2015 №675-VIII. Однак за понад рік дії він кардинально не вплинув на ринок інтернет-торгівлі. Натомість як он-лайн, так і звичайна торгівля регулюються низкою інших загальних законів, що не враховують специфіки інтернет-магазинів. Однак вони прямо впливають на цей бізнес.

Радник ЮК «КПД Консалтинг» Олена Доманчук наголосила, що сьогодні більшість інтернет-магазинів провадять діяльність, не реєструючись як суб’єкти господарювання. Проте закон про електронну комерцію передбачає, що його дія поширюється на суб’єктів підприємницької діяльності. Тому, аби укладати електронні договори, тобто щось продавати через Інтернет, необхідна реєстрація.

Отже, он-лайн-магазини є суб’єктами господарювання й підпадають під дію загальних положень нормативно-правових актів. Також вони мають відповідати в разі недотримання правил. Змінами до Кодексу про адміністративні правопорушення (ст.164) встановлено: якщо магазин провадить діяльність без реєстрації СПД, на нього накладається штраф у розмірі 17—34 тис. грн. А за повторне порушення стягнення зростає до 51 тис. грн. з конфіскацією товару та отриманих за нього грошей.

Однак це не все. Підприємцю нарахують податкові зобов’язання щодо сплати податку на доходи — 18%, єдиного соціального внеску — 22 та військового збору — 1,5%. Причому відсотки залежатимуть не від отриманого доходу, а від обороту, навіть якщо товари та гроші конфісковані.

Важлива інформація

Закон про електронну комерцію також визначає основні вимоги до інтернет-магазину. Так, на сайті повинні бути вказані: назва юрособи або ім’я фізособи-підприємця, адреса (місце реєстрації ФОП), адреса електронної пошти, ідентифікаційний код (юрособи чи ФОП). Якщо діяльність передбачає наявність ліцензії (наприклад, останнім часом інтернет-магазини почали торгувати ліками тощо), то мають бути розміщені дані про неї. Крім того, має бути детальна інформація про ціну товару та вартість доставки. Ці відомості також повинні міститися в оферті (наприклад під час електронних розсилок).

Такі вимоги не формальність. Адже п.7 ст.23 закону «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 №1023-XII передбачає відповідальність за відсутність необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію або продавця (у випадках, визначених законом «Про електронну комерцію»). За такі порушення доведеться сплатити 30% вартості одержаної для реалізації партії товару, але не менш ніж 85 грн.

Відповідальність та санкції

Також варто вивчити ст.265 Кодексу законів про працю, яка встановлює, що юрособи та ФОП, котрі використовують найману працю, можуть бути оштрафовані в разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий день або неповний робочий час. При цьому порушникам доведеться заплатити 30-кратний розмір мінімальної зарплати (з 1 січня 2017 року ця сума становить 96 тис. грн.) за кожного неоформленого працівника.

О.Доманчук звертає увагу власників інтернет-магазинів на статті Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності. Зокрема, ст.205 КК — за фіктивне підприємництво, 2051 — за внесення недостовірних даних до реєстраційних документів, 206 — за протидію законній господарській діяльності.

Стаття 212 КК установлює відповідальність за несплату податків (якщо сума перевищує близько 800 тис. грн.), а 2121 — за несплату ЄСВ. Також слід пам’ятати про ст.229 КК, що передбачає покарання за незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування (якщо це спричинило збиток у сумі понад 16 тис. грн.).

Зважаючи на те, що останнім часом Уряд все більше переймається питанням електронної комерції, можна очікувати посилення уваги органів контролю до цієї сфери бізнесу. Тому підприємцям варто бодай з’ясувати можливі ризики.