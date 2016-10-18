10.02.2017 10:58



Печерський районний суд Києва зобов’язав прокуратуру Київської області розпочати досудове розслідування з приводу даних щодо застосування нардепом Сергієм Пашинським вогнепальної зброї проти В’ячеслава Хімікуса.

Копію відповідної ухвали оприлюднив екс-перший заступник Глави АП Андрій Портнов.

«Скаргу представника заявника Хімікуса В’ячеслава Едуардовича – адвоката Парінової Марини Володимирівни на бездіяльність прокуратури Київської області, яка полягає у невнесенні відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою (повідомленням) про вчинення кримінального правопорушення – задовольнити. Зобов’язати уповноважених службових осіб прокуратури Київської області внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості із заяви Хімікуса В’ячеслава Едуардовича від 02.02.2017 про вчинене кримінальне правопорушення, зареєстрованої у прокуратурі Київської області за вх. №273, та розпочати досудове розслідування з приводу повідомлених даних», — йдеться у документі.

Нагадаємо, 31 грудня 2016 року на дорозі під Васильковом Київської області авто депутата трохи не врізалося в автобус, нібито стояв без габаритних вогнів. Нардеп зробив зауваження, після чого зав'язалася словесна перепалка С. Пашинський з пістолету «Глок-19» поранив у ногу 38-річного В. Химикуса, який вдарив його по голові пляшкою. Крім Пашинського і Химікуса на місці події були присутні також дружина нардепа і водій автобуса.

Версії події у сторін конфлікту сильно розходяться, однак прокуратура поки що розслідує лише хуліганство, вчинене проти нардепа і його дружини групою осіб (кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 КК було відкрито на підставі заяви С. Пашинського в день інциденту).

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