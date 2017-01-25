10.02.2017 10:25



На засіданнях Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за результатами спеціальної перевірки, до кваліфікаційного оцінювання допущено 149 кандидатів, відмовлено – 5.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, за результатами спеціальної перевірки 154 кандидатів Комісія допустила до кваліфікаційного оцінювання 149:

Панова Ірина Юріївна;

Козир Тетяна Павлівна;

Миркушіна Наталія Станіславівна;

Селіваненко Володимир Павлович;

Шицький Іван Богданович;

Дембовський Сергій Георгійович;

Зубар Валентин Васильович;

Євтушенко Олена Іванівна;

Сімоненко Валентина Миколаївна;

Цірат Геннадій Артурович;

Гудима Дмитро Анатолійович;

Ємець Леонід Олександрович;

Сащенко Ігор Сергійович;

Сердинський Володимир Степанович;

Яцина Віктор Борисович;

Гримич Майя Костянтинівна;

Ситнік Олена Миколаївна;

Кадєтова Олена Веніамінівна;

Луспеник Дмитро Дмитрович;

Рябішин Андрій Олександрович;

Хопта Сергій Федорович;

Головчук Світлана Володимирівна;

Рецебуринський Юрій Йосипович;

Агафонов Сергій Анатолійович;

Боброва Ірина Олексіївна;

Винар Любомир Вікторович;

Вільгушинський Михайло Йосипович;

Григор’єва Ірина Вікторівна;

Гринюк Володимир Олексійович;

Гришин Геннадій Анатолійович;

Демидюк Ольга Борисівна;

Дьоміна Ольга Олександрівна;

Ковальчук Лариса Василівна;

Кравчук Володимир Миколайович;

Лисак Ігор Никодимович;

Лідовець Руслан Анатолійович;

Мартинюк Наталія Миколаївна;

Могильний Олег Павлович;

Олексієнко Ірина Сергіївна;

Первомайський Олег Олексійович;

Пригуза Павло Дмитрович;

Прокопанич Галина Кризостанівна;

Радченко Сергій В'ячеславович;

Рибакова Валерія Віталіївна;

Романюк Ярослав Михайлович;

Русанова Вікторія Борисівна;

Сало Тарас Богданович;

Ціленко Валерій Анатолійович;

Челюбєєв Євгеній Вікторович;

Ченцова Світлана Миколаївна;

Черпак Юрій Кононович;

Швед Едуард Юрійович;

Юхименко Руслана Іванівна;

Афанасьєва Мар'яна Володимирівна;

Білик Наталія Володимирівна;

Борисюк Роман Миколайович;

Бурда Петро Олексійович;

Вавренюк Людмила Станіславівна;

Васильєв Олександр Павлович;

Верланов Сергій Миколайович;

Верховець Анатолій Анатолійович;

Воронов Ігор Олександрович;

Гриців Михайло Іванович;

Губенко Надія Михайлівна;

Гузела Михайло Васильович;

Гулько Борис Іванович;

Гуменюк Аліна Іванівна;

Дуковська Таміла Миколаївна;

Єлфімов Олександр Васильович;

Ємельянчик Сергій Олександрович;

Желтобрюх Ірина Леонтіївна;

Заболотний Валерій Миколайович;

Задорожна Лариса Іванівна;

Закропивний Олександр Васильович;

Іваненко Яна Леонідівна;

Іоннікова Ірина Анатоліївна;

Ісаєнко Юлія Анатоліївна;

Караченцев Ігор Володимирович;

Карпенко Світлана Олексіївна;

Ковальська Віра Володимирівна;

Ковтюк Єлизавета Іванівна;

Константий Олександр Володимирович;

Король Володимир Володимирович;

Коротун Вадим Михайлович;

Кравченко Станіслав Іванович;

Курило Валентина Панасівна;

Лісовська Олена Володимирівна;

Мачульський Григорій Миколайович;

Новік Лалі Мурманівна;

Ольховський Євген Борисович;

Ольшанченко Володимир Іванович;

Пархоменко Павло Іванович;

Печений Олег Петрович;

Попович Олена Вікторівна;

Приходько Ірина Віталіївна;

Ринковий Василь Іванович;

Савкова Світлана Володимирівна;

Стратієнко Людмила Василівна;

Стрельбицький Віталій Вікторович;

Стрільчук Віктор Андрійович;

Чернобай Олег Валерійович;

Шевердін Максим Михайлович;

Шевцова Наталія Володимирівна;

Щепоткіна Валентина Володимирівна;

Бакуліна Світлана Віталіївна;

Балац Сергій Валерійович;

Бевзенко Володимир Михайлович;

Бережний Сергій Дмитрович;

Бех Микола Олексійович;

Власов Юрій Леонідович;

Вус Світлана Михайлівна;

Ганзенко Олександр Олександрович;

Гарбуз Ольга Анатоліївна;

Гуменюк Василь Іванович;

Дядечко Іван Іванович;

Ємець Анатолій Анатолійович;

Єрьомін Анатолій Васильович;

Жигилій Сергій Павлович;

Ігнатенко Вадим Миколайович;

Калініченко Наталія Вадимівна;

Карпушова Олена Віталіївна;

Кафідова Олена Василівна;

Квасневська Наталя Дмитрівна;

Квятковський Анатолій Степанович;

Князєв Всеволод Сергійович;

Ковтунович Микола Іванович;

Колос Сергій Степанович;

Краснов Єгор Володимирович;

Лященко Наталія Павлівна;

Мельник Сергій Романович;

Міщенко Іван Сергійович;

Мороз Лариса Леонтіївна;

Музичко Світлана Григорівна;

Павлишин Олег Федорович;

Павлюх Богдан Ярославович;

Панченко Дмитро Іванович;

Пєсков В'ячеслав Геннадійович;

Подзігун Галина Володимирівна;

Савуляк Роман Васильович;

Свида Олексій Георгійович;

Стрелець Тетяна Геннадіївна;

Студенець Володимир Іванович;

Ткачук Олег Степанович;

Ульянов Руслан Анатолійович;

Хачатрян Вікторія Сергіївна;

Чернобай Олег Іванович;

Шитченко Наталія Віталіївна;

Яценко Олена Василівна.

Комісія допустила Ющука Олега Сергійовича до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі до Верховного Суду. Стосовно Ющука Олега Сергійовича зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання до набрання законної сили вироком суду або припинення кримінального провадження.

Відмовлено у допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання:

Зарубі Петру Івановичу;

Карплюку Олегу Івановичу;

Бирковичу Олександру Івановичу;

Нескородженій Ларисі Леонідівні;

Петрову Євгену Вікторовичу.

Закон і Бізнес