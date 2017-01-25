На засіданнях Вищої кваліфікаційної комісії суддів, за результатами спеціальної перевірки, до кваліфікаційного оцінювання допущено 149 кандидатів, відмовлено – 5.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, за результатами спеціальної перевірки 154 кандидатів Комісія допустила до кваліфікаційного оцінювання 149:
Панова Ірина Юріївна;
Козир Тетяна Павлівна;
Миркушіна Наталія Станіславівна;
Селіваненко Володимир Павлович;
Шицький Іван Богданович;
Дембовський Сергій Георгійович;
Зубар Валентин Васильович;
Євтушенко Олена Іванівна;
Сімоненко Валентина Миколаївна;
Цірат Геннадій Артурович;
Гудима Дмитро Анатолійович;
Ємець Леонід Олександрович;
Сащенко Ігор Сергійович;
Сердинський Володимир Степанович;
Яцина Віктор Борисович;
Гримич Майя Костянтинівна;
Ситнік Олена Миколаївна;
Кадєтова Олена Веніамінівна;
Луспеник Дмитро Дмитрович;
Рябішин Андрій Олександрович;
Хопта Сергій Федорович;
Головчук Світлана Володимирівна;
Рецебуринський Юрій Йосипович;
Агафонов Сергій Анатолійович;
Боброва Ірина Олексіївна;
Винар Любомир Вікторович;
Вільгушинський Михайло Йосипович;
Григор’єва Ірина Вікторівна;
Гринюк Володимир Олексійович;
Гришин Геннадій Анатолійович;
Демидюк Ольга Борисівна;
Дьоміна Ольга Олександрівна;
Ковальчук Лариса Василівна;
Кравчук Володимир Миколайович;
Лисак Ігор Никодимович;
Лідовець Руслан Анатолійович;
Мартинюк Наталія Миколаївна;
Могильний Олег Павлович;
Олексієнко Ірина Сергіївна;
Первомайський Олег Олексійович;
Пригуза Павло Дмитрович;
Прокопанич Галина Кризостанівна;
Радченко Сергій В'ячеславович;
Рибакова Валерія Віталіївна;
Романюк Ярослав Михайлович;
Русанова Вікторія Борисівна;
Сало Тарас Богданович;
Ціленко Валерій Анатолійович;
Челюбєєв Євгеній Вікторович;
Ченцова Світлана Миколаївна;
Черпак Юрій Кононович;
Швед Едуард Юрійович;
Юхименко Руслана Іванівна;
Афанасьєва Мар'яна Володимирівна;
Білик Наталія Володимирівна;
Борисюк Роман Миколайович;
Бурда Петро Олексійович;
Вавренюк Людмила Станіславівна;
Васильєв Олександр Павлович;
Верланов Сергій Миколайович;
Верховець Анатолій Анатолійович;
Воронов Ігор Олександрович;
Гриців Михайло Іванович;
Губенко Надія Михайлівна;
Гузела Михайло Васильович;
Гулько Борис Іванович;
Гуменюк Аліна Іванівна;
Дуковська Таміла Миколаївна;
Єлфімов Олександр Васильович;
Ємельянчик Сергій Олександрович;
Желтобрюх Ірина Леонтіївна;
Заболотний Валерій Миколайович;
Задорожна Лариса Іванівна;
Закропивний Олександр Васильович;
Іваненко Яна Леонідівна;
Іоннікова Ірина Анатоліївна;
Ісаєнко Юлія Анатоліївна;
Караченцев Ігор Володимирович;
Карпенко Світлана Олексіївна;
Ковальська Віра Володимирівна;
Ковтюк Єлизавета Іванівна;
Константий Олександр Володимирович;
Король Володимир Володимирович;
Коротун Вадим Михайлович;
Кравченко Станіслав Іванович;
Курило Валентина Панасівна;
Лісовська Олена Володимирівна;
Мачульський Григорій Миколайович;
Новік Лалі Мурманівна;
Ольховський Євген Борисович;
Ольшанченко Володимир Іванович;
Пархоменко Павло Іванович;
Печений Олег Петрович;
Попович Олена Вікторівна;
Приходько Ірина Віталіївна;
Ринковий Василь Іванович;
Савкова Світлана Володимирівна;
Стратієнко Людмила Василівна;
Стрельбицький Віталій Вікторович;
Стрільчук Віктор Андрійович;
Чернобай Олег Валерійович;
Шевердін Максим Михайлович;
Шевцова Наталія Володимирівна;
Щепоткіна Валентина Володимирівна;
Бакуліна Світлана Віталіївна;
Балац Сергій Валерійович;
Бевзенко Володимир Михайлович;
Бережний Сергій Дмитрович;
Бех Микола Олексійович;
Власов Юрій Леонідович;
Вус Світлана Михайлівна;
Ганзенко Олександр Олександрович;
Гарбуз Ольга Анатоліївна;
Гуменюк Василь Іванович;
Дядечко Іван Іванович;
Ємець Анатолій Анатолійович;
Єрьомін Анатолій Васильович;
Жигилій Сергій Павлович;
Ігнатенко Вадим Миколайович;
Калініченко Наталія Вадимівна;
Карпушова Олена Віталіївна;
Кафідова Олена Василівна;
Квасневська Наталя Дмитрівна;
Квятковський Анатолій Степанович;
Князєв Всеволод Сергійович;
Ковтунович Микола Іванович;
Колос Сергій Степанович;
Краснов Єгор Володимирович;
Лященко Наталія Павлівна;
Мельник Сергій Романович;
Міщенко Іван Сергійович;
Мороз Лариса Леонтіївна;
Музичко Світлана Григорівна;
Павлишин Олег Федорович;
Павлюх Богдан Ярославович;
Панченко Дмитро Іванович;
Пєсков В'ячеслав Геннадійович;
Подзігун Галина Володимирівна;
Савуляк Роман Васильович;
Свида Олексій Георгійович;
Стрелець Тетяна Геннадіївна;
Студенець Володимир Іванович;
Ткачук Олег Степанович;
Ульянов Руслан Анатолійович;
Хачатрян Вікторія Сергіївна;
Чернобай Олег Іванович;
Шитченко Наталія Віталіївна;
Яценко Олена Василівна.
Комісія допустила Ющука Олега Сергійовича до проходження кваліфікаційного оцінювання для участі у конкурсі до Верховного Суду. Стосовно Ющука Олега Сергійовича зупинено проведення кваліфікаційного оцінювання до набрання законної сили вироком суду або припинення кримінального провадження.
Відмовлено у допуску до проходження кваліфікаційного оцінювання:
Зарубі Петру Івановичу;
Карплюку Олегу Івановичу;
Бирковичу Олександру Івановичу;
Нескородженій Ларисі Леонідівні;
Петрову Євгену Вікторовичу.
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