Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Що нового в ПК?

Вільних місць у залі, розрахованому на 60 осіб, не було, що підтвердило зацікавленість бізнесу у висвітленні питань практичної реалізації змін, унесених до ПК.

Вільних місць у залі, розрахованому на 60 осіб, не було, що підтвердило зацікавленість бізнесу у висвітленні питань практичної реалізації змін, унесених до ПК.

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