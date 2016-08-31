10.02.2017 09:46



Внаслідок перевірки 203 звернень щодо надзвичайно високих нарахувань за опалення, які надішли до житлово-комунальної інспекції міста Києва, було прийнято рішення про перерахунок платіжок для 48 тисяч споживачів.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської ради, передає «Закон і Бізнес».

«За три тижні цілодобової роботи інспекції, були з'ясовані основні порушення і на сьогодні прийнято рішення про перерахунок 48-ми тисячам київських сімей. На жаль, чисельність інспекції зараз доволі невелика. Ми готові створити дорадчий орган громадських інспекторів, провести відповідний тренінг, навчити, збільшити кількість людей, які допомагають киянам фактично розібратися в нарахуваннях і захистити сімейний гаманець. Пропоную депутатам та їхнім помічникам долучатися», — зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

Внаслідок перевірки було виявлено типові причини нарахування «захмарних» платіжок:

- період нарахувань більше одного календарного місяця;

- невідповідність опалювальних площ;

- ненадання мешканцями показань квартирних лічильників;

- зняття показань теплових лічильників ПАТ «Київенерго» без залучення представників будинків.

«Також місто Київ одне з небагатьох міст в Україні, в якому нарахування відбувається вже не по лічильниках тепла. 95% столичних будинків оснащені приладами обліку, решта, за погодженням з урядом, — прирівняні до таких будинків і нарахування в них відбуваються за середніми показниками лічильників, які є в інших будинках», — наголосив Петро Пантелеєв.

На пленарному засіданні Київради мер столиці Віталій Кличко зобов’язав ПАТ «Київенерго» та ТОВ «Євро-реконструкція» надати киянам доступ до зняття показань будинкового лічильника, аби забезпечити прозорість нарахувань за тепло в кожному будинку столиці. Він також наголосив, що «Київенерго» має припинити практику нарахувань за опалення більш ніж за один календарний місяць.

Закон і Бізнес