У ВРП визначилися, коли вирішуватимуть питання про арешт судді за 5 днів, а коли — за 72 години

ЄВГЕН БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Протистояння Вищої ради правосуддя і громадських організацій щодо правил застосування запобіжних заходів стосовно суддів, яких затримали на місці злочину, схоже, добігло кінця. Колегіальний орган уніс зміни до регламенту й пообіцяв за потреби працювати швидше.

Зійшлися в поглядах щодо часу

Як повідомляв «ЗіБ», на думку окремих активістів, ст.126 Конституції слід трактувати так: якщо суддю було спіймано на гарячому, після скоєння тяжкого чи особливо тяжкого злочину, то до нього може застосовуватися будь-який запобіжний захід без отримання дозволу від ВРП. Саме так це положення сприймали в прокуратурі, адже після набуття чинності змінами до Конституції її працівники вже встигли кілька разів подати відповідні клопотання. А слідчі судді у свою чергу їх задовольнили.

Натомість у ВРП наголосили, що суддю відразу після скоєння злочину може бути затримано на 72 год., але брати його під варту без згоди Ради не можна.

Після цього Генеральний прокурор Юрій Луценко написав до ВРП листа, в якому зазначив, що згоден з роз’ясненнями колегіального органу, але вказав на наявність певних проблем. Очевидно, його непокоїло те саме питання, що й громадських активістів: процедура надання згоди на арешт перевищуватиме час, упродовж якого слідчий суддя визначатиметься із запобіжним заходом. А значить, застосовувати взяття під варту він не зможе.

Як наслідок, ВРП пішла на поступки та ухвалила зміни до регламенту. Відповідно до них подання щодо надання згоди на затримання судді, тримання його під вартою чи арештом розглядається Радою не пізніше ніж через 5 днів з дня його отримання.

Водночас таке подання, якщо суддя був затриманий під час або відразу після скоєння тяжкого або особливо тяжкого злочину, розглядатиметься невідкладно в межах строків, визначених Кримінальним процесуальним кодексом.

«Подання Генеральної прокуратури і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання згоди на обрання запобіжного заходу, пов’язаного з обмеженням волі, Рада розглядатиме негайно. Ці зміни дадуть змогу суду розглянути це питання у строк, передбачений КПК, тобто протягом 72 год. із часу затримання особи», — наголосив голова Ради Ігор Бенедисюк.

При цьому, за його словами, в разі необхідності засідання ВРП проводитимуться у вихідні або святкові дні. Таким чином, правоохоронці за умови оперативної підготовки документів встигатимуть з вирішенням цих питань. Разом з тим можна не сумніватися, що адвокати затриманих намагатимуться затягувати процес, а значить, боротьба буде йти за кожну годину.

Поза роботою

Також ВРП продовжила розгляд клопотань щодо тимчасового відсторонення суддів від здійснення правосуддя. Цього разу мова йшла про клопотання керівника САП Назара Холодницького щодо застосування таких обмежень до Олени Горбатенко, яка працює у Сєвєродонецькому міському суді Луганської області.

Відповідно до матеріалів провадження суддю звинувачують у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 Кримінального кодексу («Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою»). За інформацією правоохоронців, законниця нібито вимагала хабар у розмірі $4 тис. за звільнення особи від відбування частини покарання та зняття арешту з автомобіля.

На переконання представників прокуратури, якщо суддя виконуватиме свої професійні обов’язки, то отримає доступ до документів, пов’язаних з кримінальним провадженням щодо неї, і зможе їх знищити чи спотворити. Крім цього, це дозволить їй впливати на свідків, які працюють в установі, а також скористатися знайомствами у правоохоронних органах. Загалом пролунали «традиційні» аргументи, які звучать майже кожного разу при розгляді подібних питань.

Як зазначили у прокуратурі, відповідно до вимог ст.65 закону «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у скоєнні злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень.

Як стало відомо під час засідання, питання про тимчасове відсторонення О.Горбатенко вже кілька разів розглядала Вища кваліфікаційна комісія суддів. Уперше такі обмеження до неї були застосовані ще наприкінці 2015 р. Потім кілька разів їх подовжували. Однак у зв’язку із законодавчими змінами склалася ситуація, коли жоден орган не міг знову розглянути це питання і, як наслідок, суддя повернулася до роботи.

При цьому, як відзначила під час засідання сама володарка мантії, зараз в установі надзвичайно високе навантаження, а вона є однією із 2-х слідчих суддів. За таких умов тільки в січні цього року вона розглянула 350 справ. О.Горбатенко підкреслила, що після відкриття кримінальної справи ні міська, ні обласна прокуратура жодного разу не заявляли їй відвід. Якщо ж її знову усунуть від роботи, її обов’язки будуть змушені виконувати колеги.

Крім цього, на переконання судді, представники прокуратури не довели необхідності її відсторонення. Зокрема, її колишній помічник, який є свідком у справі, вже звільнився, а секретар судового засідання перейшов на іншу роботу в суді. Тому впливу на них вона не має. У свою чергу, матеріали справи зберігаються в голови суду і доступу до них у законниці в жодному разі не буде. До того ж у прокуратурі не повідомили, які саме знайомства в правоохоронних органах вона має і яким чином намагалась їх використовувати раніше. Отже, ці побоювання нічим не обґрунтовані.

Проте ВРП все ж вирішила відсторонити суддю від здійснення правосуддя до набрання законної сили вироком суду в кримінальному провадженні або його закриття.

«На ваш погляд, чи підвищується довіра до суду у випадку притягнення судді до відповідальності за одержання хабара і продовження здійснення ним правосуддя? Чи таких суддів чекає суспільство?» — поставив риторичне запитання член ВРП Микола Гусак. О.Горбатенко відзначила, що у масштабах держави це, звісно, може виглядати негативно, але себе вона винною не вважає і в тому місті, де працює, довіри не втратила.

Однак ці слова на Раду впливу не мали. І можна очікувати, що і в інших випадках, коли матеріали справи вже передано до суду, ВРП діятиме аналогічно.