Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ За ґрати без вихідних

Ігор Бенедисюк переконаний, що внесення змін до регламенту дозволить вирішувати питання щодо взяття під варту у строк, передбачений КПК.

Ігор Бенедисюк переконаний, що внесення змін до регламенту дозволить вирішувати питання щодо взяття під варту у строк, передбачений КПК.

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