Тимчасове переведення до іншої установи може перетворитися для законників на «заслання»

МАРИНА ЗАКАБЛУК

Суддівська спільнота з нетерпінням чекала затвердження правил відрядження володарів мантій до установ, у яких немає кому здійснювати правосуддя або ж навантаження зашкалює. Однак поява такого документа не стільки допомогла знайти відповіді на запитання щодо процедури відкомандирування судді, скільки породила нові, як-от: в яких умовах доведеться працювати в нових інституціях?

Тривала процедура

Наприкінці січня Вища рада правосуддя прийняла Порядок відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), визначивши, як відбуватиметься така процедура. Вона передбачатиме кілька етапів. А участь у ній братимуть різні органи. Так, диригентом початку процесу відряджень виступає Державна судова адміністрація.

Адже, по-перше, саме вона встановлює підстави для відрядження володаря мантії. По-друге, ДСАУ має назвати кількість служителів Феміди, яка дозволить відновити здійснення правосуддя в певній установі або врегулювати навантаження. По-третє, адміністрація повинна подати список судів, з яких можна відкомандирувати законників без суттєвого впливу на середній рівень навантаження та доступ до правосуддя в цих інституціях.

Потім диригентська паличка потрапляє до рук Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка має внести подання ВРП. Утім, ВККС не рекомендуватиме абикого для відрядження: приймаючи рішення, вона буде враховувати, чи якісно претендент розглядає справи у своєму суді, який у нього стаж роботи. Напевно, перевага віддаватиметься більш досвідченим володарям мантій.

Крапку в усій ці процедурі має поставити ВРП. Однак тимчасово, до 30 вересня 2018-го, її рішення має завізувати Президент: видати відповідний указ. На думку експертів, до процедури відкомандирування судді залучено надто багато органів. Тому не виключено, що проблемним храмам Феміди доведеться довго чекати на підмогу. Особливо зважаючи на те, що у справах, які стосуються судової системи, глава держави не завжди поспішає з виданням необхідних указів.

І кабінет, і житло

Перший крок до втілення інституту відрядження в життя зробила ВККС: на її сайті з’явився перелік з 12 судів (див. табл.), в які в першу чергу можуть бути відправлені законники з інших установ. Так, в одному з них — Бориславському міському суді Львівської області — «ЗіБ» розповіли: в інституції працює тільки один володар мантії (штатна чисельність — 4 особи). Це голова суду Андрій Слиш. Перша вакансія з’явилася в липні 2013 року, друга — у вересні 2016-го, а ще через 3 місяці — третя.

З керівником суду нам не вдалося поспілкуватися, адже йому кожного дня від ранку до вечора доводиться розглядати справи. Так, відповідно до даних сайту установи, з 6 до 10 лютого в А.Слиша було 90 судових засідань. Під час телефонної розмови працівники апарату суду повідомили «ЗіБ», що в них з нетерпінням чекають відряджених служителів Феміди. «Будемо їм дуже раді», — розповіли нашому виданню. А ще додали: в Бориславі гарна природа, а неподалік — відомий курорт «Східниця».

Ці слова наштовхнули на думку: що є важливим для володарів мантій, котрі виявлять бажання поїхати у відрядження: місце розташування суду, обсяг роботи, яку доведеться виконувати, чи щось інше? Про це «ЗіБ» у них і запитав. Результати опитування в групі «Судді України» у Фейсбуку були такими. Жоден з респондентів не обрав варіант: «Погоджуся на відрядження, якщо суд розташований у великому місті чи в курортній зоні».

Водночас понад 70% осіб вважають, що тимчасово перейти на роботу до іншого суду можна в тому разі, якщо їм нададуть житло, створять належні умови для перевезення сім’ї. Також відрядженим мають виділити кабінет, забезпечити оргтехнікою, залою засідань. Важливою є і наявність помічників. Тобто більшість респондентів погодилися б на командировку, якби їм пообіцяли комфортні умови для роботи. 20% з гаком осіб узагалі не хочуть їхати у відрядження.

Можуть і не запитати про згоду

Та чи отримає той, хто забажає допомогти колегам у розгляді справ, усі перераховані зручності? У порядку відрядження відповіді на це питання немає. Звичайно, в документі є розділ «Фінансове забезпечення відрядження судді», але він містить лише три невеликі пункти. І сказано в них таке: законникам, котрі тимчасово переводяться, виплачується суддівська винагорода в розмірі, не меншому, ніж вони отримували у «рідній» установі.

Також їм мають відшкодувати витрати в порядку і розмірі, визначених постановою Кабінету Міністрів «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів» від 2.02.2011 №98. Відповідно до документа сума добових витрат становить 30 грн., а от на оренду житлового приміщення максимум можуть виділити 250 (за добу).

Розраховувати на створення комфортних побутових умов, улаштування дітей у дитячий садок чи школу, оснащення нового робочого місця відрядженим, мабуть, не варто. Тож, швидше за все, всі ці клопоти ляжуть на їхні плечі. Й тимчасове переведення може здатися довгим «засланням».

В такому разі виникає зовсім інше питання: хто погодиться залишити своє тепле місце та добровільно поїхати працювати в «чужий» суд? Як прогнозують експерти, охочих буде небагато. Тож, напевно, для порятунку храмів Феміди від надмірного навантаження доведеться вдатися до жорсткіших методів.

Так, відповідно до закону «Про судоустрій і статус суддів» володаря мантії можна перевести до іншої установи без його згоди у двох випадках: у разі реорганізації, ліквідації або припинення роботи суду та в порядку дисциплінарного стягнення. Тому не виключено, що незабаром почастішають випадки перебудови судів, а ВРП почне карати законників за проступки відправленням на постійну роботу до проблемних судів. І тоді володарів мантій уже не питатимуть, чи хочуть вони працювати без зручностей, у некомфортних умовах.

З переліком судів, до яких у першу чергу відряджатимуть володарів мантій з інших установ можна ознайомитись на нашому сайті.