Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Врятувати «бійців» третього загону

Кандидати на посади суддів згодні повторно скласти кваліфіспит, щоб знову потрапити до резерву. Але для цього потрібно внести зміни до закону.

Кандидати на посади суддів згодні повторно скласти кваліфіспит, щоб знову потрапити до резерву. Але для цього потрібно внести зміни до закону.

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