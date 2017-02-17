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Віце-президент ААУ Зоя Ярош та член організації Олександр Поліводський обмінювалися думками щодо того, які шанси в адвокатів стати суддями.

Віце-президент ААУ Зоя Ярош та член організації Олександр Поліводський обмінювалися думками щодо того, які шанси в адвокатів стати суддями.

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