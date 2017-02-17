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Судді господарських судів відзначають зменшення кількості справ, хоча до касаційної інстанції ця тенденція ще не докотилась.

Судді господарських судів відзначають зменшення кількості справ, хоча до касаційної інстанції ця тенденція ще не докотилась.

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