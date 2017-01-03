09.02.2017 17:10



Альтернативний проект Закону про Конституційний Суд України №5336-1 був прийнятий Верховною Радою за основу.

За таке рішення сьогодні, 9 лютого, проголосувало 239 народних депутатів, передає «Закон і Бізнес».

Нагадаємо, минулого місяця профільний парламентський комітет вирішив рекомендувати колегам прийняти за основу один із проектів нового закону «Про Конституційний Суд України» (№5336-1).

Утім, на думку експертів, у документі міститься чимало норм, що суперечать Конституції, а отже, не можуть ставитися на голосування. Як Конституційний суд збираються реформувати за межами Основного Закону читайте у статті «Конституція на узбіччі».

Закон і Бізнес