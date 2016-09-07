09.02.2017 15:49



Вперше в українській юридичній практиці адвокатам вдалося домогтися від суду застосування практики Європейського суду з прав людини в частині знаходження обвинуваченого поруч зі своїми захисниками, а не в скляній кабіні під охороною.

Про це повідомляють «Подробиці» з посиланням на адвоката Андрія Смірнова, передає «Закон і Бізнес».

«Для повноцінного здійснення захисту Олександр Єфремов в судовому засіданні буде знаходитися поряд зі своїми адвокатами. Заради справедливості варто зауважити, що це перше подібне застосування практики ЄСПЛ в українських судах», — заявив адвокат.

Старобільський районний суд Луганської області задовольнив клопотання захисту екс-голови фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександра Єфремова і постановив звільнити його з «камери» на період слухання справи в судовому засіданні.

Закон і Бізнес