09.02.2017 15:40



У Франції завершився дванадцятий міжнародний конкурс з медіації ICC International Commercial Mediation Competition. Українська команда була представлена студентами Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

Конкурс, покликаний заохочувати викладання і вивчення ефективного використання медіації, є найбільшим освітнім щорічною подією Міжнародної торгової палати Парижа.

Цьогоріч участь у ньому взяло близько п'ятисот студентів у складі 65 університетських команд, відібраних на конкурсній основі, з 34 країн світу. Суддями на конкурсі стали понад 120 відомих у світі медіаторів і вчених. За шість днів заходу відбулося близько 150 сесій медіації.

Україну на змаганні представляли студенти першого курсу магістратури КНУ Безверха Ольга та Євген Шакотько. Участь української команди у конкурсі 2017 року повністю забезпечило АО «Спенсер і Кауфманн». Тренером команди виступив юрист АТ «Спенсер і Кауфманн» Денис Наконечний.

Закон і Бізнес