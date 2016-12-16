10.02.2017 08:51



Сьогодні, 10 лютого, першою дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя заплановано розгляд питання про відкриття дисциплінарної справи та попередній розгляд дисциплінарних справ щодо 37 суддів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВРП, засідання почнеться о 10:00 за адресою: вул. Студентська, 12-а, м. Київ.

Відповідно до порядку денного засідання першої дисциплінарної палатина 10 лютого 2017 року заплановано:

1. Розгляд питання про відкриття дисциплінарної справи чи відмову у її відкритті:

1) за заявою заступника прокурора Київської області Корнійця О.П. від 12 грудня 2014 року стосовно судді Києво-Святошинського районного суду Київської області БУРБЕЛИ Юрія Сергійовича;

2) за заявою Кравченко І.М. від 8 листопада 2014 року стосовно судді Зміївського районного суду Харківської області ВЕЛЬМОЖНОЇ Ірини Володимирівни;

3) за заявами Лісічкіна Є.С. від 12 грудня 2014 року, Олійника Д.В. від 29 листопада 2014 року, Середи М.Л. від 30 липня 2014 року та заступника прокурора Харківської області Кващука О.І. від 12 грудня 2014 року стосовно судді Харківського окружного адміністративного суду ІЗОВІТОВОЇ-ВАКІМ Олени Василівни;

4) за заявою Курбатова В.М. від 12 грудня 2014 року стосовно судді Подільського районного суду міста Києва ОТВІНОВСЬКОГО Павла Леонідовича;

5) за заявами голови ГС «Українська Спілка Автомайдан» Михайловського А.В. стосовно судді Вишгородського районного суду Київської області СКАРЛАТ Олени Іванівни;

6) за заявами Горшколєпова Д.В. від 15 вересня 2014 року, Середи М.Л. від 30 липня 2014 року, голови адвокатського об’єднання «Право та Закон» Пікулика А.Ф. від 24 вересня 2014 року та заступника Генерального прокурора України Бачуна О.В. від 31 липня 2014 року стосовно судді окружного адміністративного суду міста Києва СОКОЛОВОЇ Олени Анатоліївни;

7) за заявою заступника прокурора Вінницької області Сухореброго С.А. від 12 грудня 2014 року стосовно судді Вінницького міського суду Вінницької області ЧЕЗГАНОВОЇ Алли Михайлівни;

8) за заявою голови ГС «Українська Спілка Автомайдан» Михайловського А.В. стосовно судді Богуславського районного суду Київської області ЯКУТЮКА Володимира Станіславовича.

2. Попередній розгляд дисциплінарних скарг:

1) територіальної громади міста Вознесенська і особі Вознесенської міської ради стосовно судді Вознесенського міськрайоного суду Миколаївської області ДРОБИНСЬКОГО Олександра Едуардовича;

2) Головієнка Петра Васильовича стосовно суддів Корольовського районного суду м. Житомир ШАХРАЯ Миколи Івановича, КОЛУПАЄВА Валерія Вікторовича, апеляційного суду Вінницької області НАГОРНЯКА Євгена Петровича, РУПАКА Антона Антонійовича, ГОНЧАРУКА Миколи Миколайовича;

3) Педченка Рамана Анатолійовича стосовно судді окружного адміністративного суду міста Києва КЕЛЕБЕРДИ Володимира Івановича, суддів Київського апеляційного адміністративного суду ЕПЕЛЬ Оксани Володимирівни, КАРПУШОВОЇ Олени Віталіївни, КОБАЛЯ Михайла Івановича.

4) Сумцова Артема Сергійовича стосовно суддів Харківського апеляційного адміністративного суду КОНОНЕНКО Зої Олексіївни, КАЛИТКА Олександра Михайловича, БОНДАРА Володимира Олександровича;

5) Відкритого акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» стосовно судді Заводського районного суду м. Запоріжжя МЕРКУЛОВОЇ Лариси Олексіївни;

6) Кравченка Володимира Олеговича стосовно судді Вінницького міського суду Вінницької області БЕРНАДИ Євгена Валерійовича;

7) Дорошенка Олега Борисовича стосовно судді господарського суду міста Києва ДУПЛЯК Олесі Михайлівни.

8) Кісіля Ростислава Федоровича стосовно судді Сихівського районного суду міста Львова ТЕСЛЮКА Дмитра Юрійовича;

9) Прокопенка Олега Миколайовича стосовно судді Звенигородського районного суду Черкаської області ГОНЧАРЕНКО Тетяни Василівни та судді Апеляційного суду Черкаської області ЮВШИНА Василя Івановича;

10) Реви Сергія Вікторовича стосовно судді Одеського окружного адміністративного суду БУТЕНКА Андрія Володимировича та суддів Одеського апеляційного адміністративного суду ОСІПОВА Юрія Володимировича, ЗОЛОТНІКОВА Олександра Сергійовича, СКРИПЧЕНКА Вадима Олександровича.

11) Рудика Володимира Володимировича стосовно судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ЦИМБАЛЮКА Олександра Володимировича;

12) Шібаєва Олексія Михайловича стосовно суддів Приморського районного суду міста Маріуполя КУРБАНОВОЇ Н.М., ДЗЮБИ М.В., ПАНТЕЛЄЄВА Д.Г. та апеляційного суду Донецької області БЄДЄЛЄВА С.І., СВІЯГІНОЇ І.М., ДЕМЯНОСОВА О.В.

Закон і Бізнес