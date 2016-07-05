09.02.2017 14:45



Міністерство юстиції отримало 726 пакетів документів на навчання від громадян, які мають намір стати приватними виконавцями. У відомстві зазначають, що наразі жодній людині не відмовлено у прийомі документів.

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр під час прес-брифінгу, передає «Закон і Бізнес».

«Станом на сьогодні ми отримали 726 пакетів документів від кандидатів на навчання. Уже сформовано і оприлюднено на сайті Мін'юсту перший список осіб, які проходитимуть першу хвилю навчання, що розпочнеться 27 лютого 2017 року і триватиме 23 робочі дні. У цьому списку - 210 осіб. Списки наступних потоків слухачів формуються і будуть оприлюднені найближчим часом. Очікується, що потоки слухачів будуть йти один за одним без перерв до повного задоволення попиту від кандидатів», — заявив Сергій Шкляр.

Він також додав, що крім проходження навчання, усі кандидати мають обов’язково скласти кваліфікаційний іспит. Наразі розроблено близько 2000 запитань теоретичної частини. Усі вони без варіантів відповідей будуть опубліковані на сайті Мін'юсту для проведення іспиту на засадах повної прозорості та надання можливості усім охочим завчасно підготуватись до складання іспиту.

«Проведення перших іспитів заплановано на кінець березня-початок квітня поточного року – відразу після завершення першої хвилі навчання. Очікується, що іспити будуть проводитись 1-2 рази на тиждень для груп по 25-30 осіб. Іспит триватиме протягом робочого дня, на відповіді передбачено 4,5 години, не враховуючи перерв», — повідомив Дмитро Журавльов, перший заступник директора Інституту права та післядипломної освіти Мін'юсту.

Закон і Бізнес