09.02.2017 16:25



Трансґендерні люди, жінки з ВІЛ, споживачки наркотиків та секс-працівниці подали спільний звіт в ООН про порушення їхніх прав в Україні. Вони стверджують, держава впроваджує «євгеністичну» політику, обмежуючих іх права у доступі до роботи та освіти.

Про це повідомляє Центр інформації про права людини, передає «Закон і Бізнес».

Зазначається, що цей звіт є альтернативним до документу Міністерства соціальної політики, що надає інформацію про виконання державою взятих на себе зобов’язань із забезпечення ґендерної рівності в Україні. Розгляд звітів відбудеться у Женеві 14 лютого 2017 року.

Зокрема, в звіті громадських організацій йдеться про високий рівень насильства та жорстокості з боку правоохоронних органів, порушення батьківських і репродуктивних прав, примусової стерилізації та розкриття статусу.

З повним текстом звіту можна ознайомитися за посиланням.

Закон і Бізнес